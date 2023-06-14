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Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?

14 июня 2023 18:34
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Наступило лето, а это значит, что пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в лагерь «Белые Росы», который находится недалеко от Минска, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-1

Каждое утро ребят начинается с зарядки. Веселые ритмы и зажигательная музыка – обязательное условие. Инструктор физической культуры показывает движения, а мальчишки и девчонки с удовольствием их повторяют. Поэтому день в лагере начинается с улыбок и хорошего настроения.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-4

– Очень хорошо, нас тут хорошо кормят.
– Нам все очень нравится. Еда вкусная, весело очень.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-7

Тут очень классные вожатые, мероприятия. Очень вкусно кормят в столовой.
– В следующем году сюда приедете?
– Да, конечно. Мы тут уже второй год.
– Девиз какой?
– Сила дракона в наших руках, огонь наполняет наши сердца. Храбрость заставит смело идти, брат и дракон тогда по пути.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-10

Михаил Олиферович, педагог-организатор оздоровительного лагеря «Белые Росы»:
На этой смене есть такие ребята, которые горят желанием каждый день что-то новое делать: танцевать новые флешмобы, придумывать что-то. И это очень здорово.

Кстати, ознакомиться с распорядком дня можно сразу при входе. Хотим отметить, попасть на территорию лагеря посторонним не получится, даже родителям.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-13

Наталья Коханчик, воспитатель оздоровительного лагеря «Белые Росы»:
Как такового посещения на данной смене нет. Но родители приезжают, передают передачки через вожатых. Детям некогда скучать по родителям. На этой смене, наверное, только два раза родители приезжали.

Работают с ребятами в отрядах воспитатели. Все они талантливы, креативны и молоды. Ведь от того, как педагоги смогут организовать работу, зависит вся атмосфера в целом.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-16

Елена Шелаева, директор оздоровительного лагеря «Белые Росы»:
Педагогический коллектив очень дружный, креативный, очень подвижный и веселый. Поэтому дети тянутся к педагогам, как к старшим сестрам, мамам. Особенно маленькие детки. И все педагоги создают все условия, чтобы детям комфортно отдыхалось, чтобы они могли найти хороших друзей. Педагог-психолог активно принимает участие в процессе адаптации детей, ведь многие дети первый раз попали в лагерь. И от того, как они смогут реализовать себя в коллективе, выстроить свои отношения, будет зависеть очень многое. Ведь детки-шестилетки еще только-только вступают в жизнь. И мы прилагаем все усилия, чтобы этот путь был светлым, чистым и радостным.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-19

Ангелина Валькович, корреспондент:
Основное направление первой смены оздоровительного лагеря военно-патриотическое воспитание, поэтому занятия с ребятами проводят и курсанты. В программе строевая подготовка, рукопашный бой, ориентирование на местности.

Такие занятия пролетают незаметно, а полученные навыки остаются на всю жизнь. А кому-то эти уроки помогут определиться и с выбором профессии.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-22

Наталья Коханчик:
Наши мероприятия в основном направлены на воспитание у детей патриотических чувств. Поэтому проходят занятия с курсантами. Каждый день дети учат, что такое строевая подготовка, осваивают разные приемы. И мы, воспитатели, не отстаем. Постоянно проводим патриотические викторины, у нас много фотоконкурсов, связанных с войной, историей Беларуси. Воспитатели устраивают конкурсы рисунков. То есть вовлекаем детей во всевозможную работу, чтобы, так как учебный год закончился, подытожить это. Мы все знаем, что этот год назван Годом мира и созидания, поэтому хотим воспитывать в детях любовь к своей Родине. Выездных мероприятий на этой смене не предусмотрено. Но родители могут не переживать: дети постоянно заняты здесь, на территории, все идет четко по режиму.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-25

Что касается питания, то оно пятиразовое. В ежедневный рацион ребенка входят мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, выпечка. Кормят здесь вкусно.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-28

Мы видим, детки кушают все с большим аппетитом. Они еще и набегались – все порции съедают.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-31

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно готовят нам!

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-34

Наталья Коханчик:
Достаточно разнообразное питание. Оно очень сбалансированное. Наши повара в этом молодцы. У них есть три полноценных приема пищи, а также полдник и второй ужин. Присутствует и рыба, и мясо, и любые гарниры. Питание очень разнообразное. Честно говорю, дети в восторге. Они всегда спрашивают: когда уже обед, когда ужин? С нетерпением ждут, им никогда не отказывают в добавке. Поэтому им очень нравится. Они даже не тянутся к пакетам со своей запрещенной едой, которую мы изымаем в начале смены.

Очень много мероприятий проходит на свежем воздухе. Спартакиады, квесты, эстафеты. Такие подвижные игры подходят как для малышей, так и для взрослых ребят.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-37

Роман Олиферович, инструктор по физической культуре оздоровительного лагеря «Белые Росы»:
На данный момент очень приятно работать, потому что почти все оборудование, которое завезли, новое. Дети с радостью пользуются всем. Мы всегда можем любую идею реализовать в плане спортивно-массовых мероприятий. На следующую смену будем делать прикольную штучку – полосу препятствий. Это будет по всему лагерю. Где-то будем копать ямку, где-то насыпать, поливать водой. Все будем делать на пропаганду здорового образа жизни.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-40

Ангелина Валькович:
Попасть в цель, пройти все станции и получить желанные баллы, а в конце – сладкий приз.

Одной из популярных спортивных игр является и настольный теннис.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-43

Артем Пилипенко:
Мне в «Белых Росах» суперприкольно. Я занимаюсь теннисом уже два года. Здесь есть возможность поиграть и обучить новые таланты. Я завел почти 30 новых друзей, это очень интересно. Желаю каждому побыть здесь.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-46

Здесь на первой смене отдыхают 180 ребят. Именно она длится всего лишь девять дней. Но это никого не огорчает, ведь каждый новый день не похож на предыдущий. Программа насыщенная – ребята успевают участвовать в соревнованиях, выезжать на экскурсии и даже снимать TikTok.

Кстати, по поводу телефонов. Здесь дети могут отдохнуть без гаджетов. Есть свои ограничения. Ведь живое общение виртуальностью не подменить.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-49

Яна Нехай, воспитатель оздоровительного лагеря «Белые Росы»:
Детям выдаются телефоны два раза в день: перед обедом и вечером. После дискотеки. Где-то на полчаса. Им хватает спокойно позвонить родителям. Также у нас есть чат в Viber с родителями, где мы присылаем фотографии нашего дня, чем мы занимаемся. Родители в восторге, каждый видит своего ребенка и спокоен.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-52

После ужина в лагере проходят репетиции, а затем по традиции дискотеки. Без них здесь никуда. Музыка звучит популярная, поэтому танцпол всегда заполнен.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-55

Первая смена в лагере подходит к концу. Впереди еще четыре. За это время отдохнуть в «Белых Росах» смогут 900 мальчишек и девчонок. Тематика каждой из смен будет отличаться, однако получить заряд бодрости, найти новых друзей и приобрести полезные навыки сможет каждый ребенок.

Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?-58

– Круто, интересно, находим новых друзей.
– Мы хотим передать нашим родителям пламенный привет!

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# Детские лагеря в Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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