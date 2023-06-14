Снимают TikTok, учатся строевой подготовке и веселятся на дискотеке. Как проходит отдых в летнем лагере «Белые Росы»?

Наступило лето, а это значит, что пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в лагерь «Белые Росы», который находится недалеко от Минска, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.

Каждое утро ребят начинается с зарядки. Веселые ритмы и зажигательная музыка – обязательное условие. Инструктор физической культуры показывает движения, а мальчишки и девчонки с удовольствием их повторяют. Поэтому день в лагере начинается с улыбок и хорошего настроения.

– Очень хорошо, нас тут хорошо кормят.

– Нам все очень нравится. Еда вкусная, весело очень.

– Тут очень классные вожатые, мероприятия. Очень вкусно кормят в столовой.

– В следующем году сюда приедете?

– Да, конечно. Мы тут уже второй год.

– Девиз какой?

– Сила дракона в наших руках, огонь наполняет наши сердца. Храбрость заставит смело идти, брат и дракон тогда по пути.

Михаил Олиферович, педагог-организатор оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

На этой смене есть такие ребята, которые горят желанием каждый день что-то новое делать: танцевать новые флешмобы, придумывать что-то. И это очень здорово. Кстати, ознакомиться с распорядком дня можно сразу при входе. Хотим отметить, попасть на территорию лагеря посторонним не получится, даже родителям.

Наталья Коханчик, воспитатель оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Как такового посещения на данной смене нет. Но родители приезжают, передают передачки через вожатых. Детям некогда скучать по родителям. На этой смене, наверное, только два раза родители приезжали. Работают с ребятами в отрядах воспитатели. Все они талантливы, креативны и молоды. Ведь от того, как педагоги смогут организовать работу, зависит вся атмосфера в целом.

Елена Шелаева, директор оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Педагогический коллектив очень дружный, креативный, очень подвижный и веселый. Поэтому дети тянутся к педагогам, как к старшим сестрам, мамам. Особенно маленькие детки. И все педагоги создают все условия, чтобы детям комфортно отдыхалось, чтобы они могли найти хороших друзей. Педагог-психолог активно принимает участие в процессе адаптации детей, ведь многие дети первый раз попали в лагерь. И от того, как они смогут реализовать себя в коллективе, выстроить свои отношения, будет зависеть очень многое. Ведь детки-шестилетки еще только-только вступают в жизнь. И мы прилагаем все усилия, чтобы этот путь был светлым, чистым и радостным.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Основное направление первой смены оздоровительного лагеря – военно-патриотическое воспитание, поэтому занятия с ребятами проводят и курсанты. В программе строевая подготовка, рукопашный бой, ориентирование на местности. Такие занятия пролетают незаметно, а полученные навыки остаются на всю жизнь. А кому-то эти уроки помогут определиться и с выбором профессии.

Наталья Коханчик:

Наши мероприятия в основном направлены на воспитание у детей патриотических чувств. Поэтому проходят занятия с курсантами. Каждый день дети учат, что такое строевая подготовка, осваивают разные приемы. И мы, воспитатели, не отстаем. Постоянно проводим патриотические викторины, у нас много фотоконкурсов, связанных с войной, историей Беларуси. Воспитатели устраивают конкурсы рисунков. То есть вовлекаем детей во всевозможную работу, чтобы, так как учебный год закончился, подытожить это. Мы все знаем, что этот год назван Годом мира и созидания, поэтому хотим воспитывать в детях любовь к своей Родине. Выездных мероприятий на этой смене не предусмотрено. Но родители могут не переживать: дети постоянно заняты здесь, на территории, все идет четко по режиму.

Что касается питания, то оно пятиразовое. В ежедневный рацион ребенка входят мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, выпечка. Кормят здесь вкусно.

Мы видим, детки кушают все с большим аппетитом. Они еще и набегались – все порции съедают.

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно готовят нам!

Наталья Коханчик:

Достаточно разнообразное питание. Оно очень сбалансированное. Наши повара в этом молодцы. У них есть три полноценных приема пищи, а также полдник и второй ужин. Присутствует и рыба, и мясо, и любые гарниры. Питание очень разнообразное. Честно говорю, дети в восторге. Они всегда спрашивают: когда уже обед, когда ужин? С нетерпением ждут, им никогда не отказывают в добавке. Поэтому им очень нравится. Они даже не тянутся к пакетам со своей запрещенной едой, которую мы изымаем в начале смены. Очень много мероприятий проходит на свежем воздухе. Спартакиады, квесты, эстафеты. Такие подвижные игры подходят как для малышей, так и для взрослых ребят.

Роман Олиферович, инструктор по физической культуре оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

На данный момент очень приятно работать, потому что почти все оборудование, которое завезли, новое. Дети с радостью пользуются всем. Мы всегда можем любую идею реализовать в плане спортивно-массовых мероприятий. На следующую смену будем делать прикольную штучку – полосу препятствий. Это будет по всему лагерю. Где-то будем копать ямку, где-то насыпать, поливать водой. Все будем делать на пропаганду здорового образа жизни.

Ангелина Валькович:

Попасть в цель, пройти все станции и получить желанные баллы, а в конце – сладкий приз. Одной из популярных спортивных игр является и настольный теннис.

Артем Пилипенко:

Мне в «Белых Росах» суперприкольно. Я занимаюсь теннисом уже два года. Здесь есть возможность поиграть и обучить новые таланты. Я завел почти 30 новых друзей, это очень интересно. Желаю каждому побыть здесь.

Здесь на первой смене отдыхают 180 ребят. Именно она длится всего лишь девять дней. Но это никого не огорчает, ведь каждый новый день не похож на предыдущий. Программа насыщенная – ребята успевают участвовать в соревнованиях, выезжать на экскурсии и даже снимать TikTok. Кстати, по поводу телефонов. Здесь дети могут отдохнуть без гаджетов. Есть свои ограничения. Ведь живое общение виртуальностью не подменить.

Яна Нехай, воспитатель оздоровительного лагеря «Белые Росы»:

Детям выдаются телефоны два раза в день: перед обедом и вечером. После дискотеки. Где-то на полчаса. Им хватает спокойно позвонить родителям. Также у нас есть чат в Viber с родителями, где мы присылаем фотографии нашего дня, чем мы занимаемся. Родители в восторге, каждый видит своего ребенка и спокоен.

После ужина в лагере проходят репетиции, а затем по традиции дискотеки. Без них здесь никуда. Музыка звучит популярная, поэтому танцпол всегда заполнен.