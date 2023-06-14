Плавание – одно из самых любимых занятий. Посмотрите, как организуют летний досуг в школьных лагерях

Наступило лето, а это значит, что пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в детские лагеря, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.

Недалеко от лагеря «Белые Росы» находится Острошицко-Городокская средняя школа. И сюда во время каникул с огромным удовольствием приходят более 150 ребятишек. На базе школы функционирует лагерь дневного пребывания «Мультилэнд».

Ирина Фокина, директор детского оздоровительного лагеря:

Наш лагерь «Мультилэнд» в этом году избрал художественно-эстетическое направление. Работу наших воспитателей, отрядов строим именно в этом направлении. Активно сотрудничаем с детским домом культуры, который помогает нам организовывать мастер-классы для детей. Это и тестопластика, и бисероплетение, рисование.

Смена началась с первого дня лета и продлится до 24 июня. В основном здесь ребята с 6 до 12 лет. Самым любимым видом занятости большинство мальчишек и девчонок назвали плавание. И неспроста, ведь занятия на воде – это не только весело, но и полезно.

Тут весело проводить время. Мы тут много чем занимаемся: играем в игры всякие, на викторины ходим. Нравится ходить на зарядку, плавать в бассейне. Потому что у нас клевый тренер.

Алла Кошель, инструктор по физическому воспитанию Острошицко-Городокской средней школы:

Занятия построены таким образом, чтобы все дети, которые находятся в отряде, могли заниматься плаванием. Они разделены на специальные группы: те детки, которые уже умеют плавать, и детки, которые пришли впервые. Занятия построены на освоении с водой, с самых простых элементов. Затем мы начинаем движение, и даже к концу лагеря многие детки держатся на воде. Я считаю, что ребятам бассейн очень нравится.

Не обходится и без игр на свежем воздухе. Все направлено на сплочение и развитие командного духа. Скучать не приходится. Особой популярностью у ребят пользуются советские игры.

Наталья Казинская, педагог-организатор Острошицко-Городокской средней школы:

Одним из направлений в нашем лагере является нахождение детей на свежем воздухе. Это подвижные игры, различные спартакиады. Очень популярными стали флешмобы на улице под музыку. Общелагерные мероприятия, также среди отрядов. В этом году мы решили ввести игры на свежем воздухе в таком русле, как советские игры. Это «Ручеек», резиночка, классики, игры с мячиками, с кеглями. Детям это очень нравится, так как это соревновательный дух, подвижность. Поэтому среди детей это очень популярно. Сегодня у нас было рисование на большом плакате «Дорога добра». Дети рисовали большой плакат на тему «Лето», как они его проводят, как им классно, как им здорово. Педагоги максимально стараются разнообразить программу, чтобы исключить из отдыха гаджеты и наладить живое общение. Ведь тогда дети получают и физическое, и моральное удовольствие. Проводят и экскурсии.

– Ходим в бассейн, играем много на улице, ездим в поездки. Мы ездили в Центр экологии, в планетарий, в Национальную библиотеку. Больше всего мне понравилось в Центре экологии. Там был живой уголок, где можно было погладить животных.

– Учителя придумали очень много конкурсов. Мы учим песни, танцуем, ходим на площадку, играем.

Татьяна Грушник, руководитель народного Музея боевой славы Острошицкого городка:

В школе функционирует лагерь, поэтому мы для каждого отряда проводим экскурсии. Рассказываем о событиях, которые проходили именно в Острошицком городке, о подполье, о партизанском движении, о боях в 1941 году 100-й дивизии, а также об освобождении Минска. В основном проводят экскурсии дети, но в летний период дети на каникулах, поэтому провожу я. Все дети посещают музей. Им это интересно, потому что они могут даже дотронуться к фактам, увидеть то, что происходило в годы Великой Отечественной войны.

А кормят ребят заботливые повара. Готовят блюда практически перед самой подачей. Аппетит у ребят – что надо. Сказываются свежий воздух и подвижный образ жизни.

– Нам давали макароны, куриную котлету, салат и гороховый суп. Я съела целых две порции. Он такой вкусный! Вообще тут все очень вкусное.

– Вчера нам давали борщ, он мне понравился. Я съела две тарелки. Сегодня мне понравились котлета, макароны и суп. На полдник нам дают печенье, иногда вафли, сок и яблоки.

– Все очень вкусно и полезно для нашего здоровья.