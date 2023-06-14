Что такое муммитроллинг? Оказывается, это очень приятно. Посмотрите

Наступило лето, а это значит, что пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в детские лагеря, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.

Ангелина Валькович, корреспондент:

А это сказочная страна мумитроллей. Сюда мальчишки и девчонки приходят отдохнуть, познакомиться с книгой и просто хорошо провести время. А опытные педагоги-психологи проводят занятия для ребят по сказкотерапии.

В таком лагере дети находятся с 8 утра до 16:30. Времени хватает на самые разнообразные занятия. И даже любовь к чтению прививается здесь через игры.

Наталья Аметова, заведующий библиотекой Острошицко-Городокской средней школы:

Вся обстановка библиотеки основана на сказочных образах. Мы используем элементы сказкотерапии, библиотерапии. Конечно же, наши детки с удовольствием сюда приходят. Мы очень активно используем такую форму работы, как летний читальный зал на свежем воздухе. Мы читаем книги, обсуждаем, говорим, смеемся. Зачастую подбираем веселые книги. Детки сюда приходят, мы проводим познавательные викторины. Это же не только для отдыха, но и для получения полезной информации. Это хорошая возможность почитать книги в летний период.

Даже я для себя открыла такое новое понятие, как мумитроллинг. Оказывается, так называется способ общения, при котором необходимо говорить человеку по-настоящему приятные и воодушевляющие вещи. Искренность и теплота сердца – важное условие правильного мумитроллинга. А вот и яркий пример такого общения.