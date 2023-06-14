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Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет

14 июня 2023 18:43
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Наступило лето, а значит пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в детские лагеря, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Пока младшие школьники беззаботно проводят летние дни, учащиеся старших классов стараются совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и приобрести новые трудовые навыки, а еще заработать первые деньги.

Лагерь труда и отдыха «Трудовичок» действует на базе Прилукской средней школы. Трудятся в нем 30 подростков 14-16 лет по договору, который с ними заключило сельхозпредприятие «Восход».

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-4

Елена Иванова, заместитель директора по воспитательной работе Прилукской средней школы:
В этот лагерь ребятам предлагали сами. Они писали заявление, согласовывали со своими родителями. Родители писали заявление-согласие на то, что дети будут работать, потому что это 14 лет. Дети сами писали заявление, изъявляли желание. В марте проходила информационная кампания о том, что организовываем такой лагерь. Мы уже подготавливали детей, начинали об этом разговаривать. Согласовали с сельскохозяйственным предприятием «Восход», что мы организуем такой лагерь. И наши дети уже думали, с родителями обсуждали и по заявлению приходили к нам в лагерь.

Приняты ребята на работу полеводами для сбора листьев смородины.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-7

Мне нравится, не сильно сложно. Не приходится копать, сеять что-то. Срывать листы и все.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-10

Мы пришли, чтобы заработать наши первые деньги. Тут нас заставлять абсолютно не надо, потому что мы сами знаем, что получаем первые деньги. Намного интереснее. Работа легкая. Есть много классных ребят, с которыми можно познакомиться.

День в трудовом лагере начинается в 8:30. Ребята плотно завтракают и отправляются к месту работы. Отвозит их небольшой микроавтобус. Минут 15 езды, и ребята уже на поле.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-13

Елена Иванова:
Они понимают, что такое трудиться, заработать свои деньги и что это не просто какой-то легкий труд и легкие деньги, а что нужно поработать. Они приобщаются к дисциплине, режиму работы, труда. Мы считаем, что очень важно для ребят организовывать такие лагеря труда и отдыха.

Заняты они четыре часа с небольшими перерывами на отдых. Работа в целом несложная. Огромный плюс – возможность находиться на свежем воздухе.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-16

Елена Иванова:
Для подростка пребывание в трудовом лагере – это не только отдых, но и возможность подзаработать. Они получат свои первые деньги, поймут, что такое ощутить себя в роли трудового человека, как, что, зачем и почему происходит на производстве. Также они улучшат свое состояние здоровья за эти 18 дней, потому что по окончании трудовой смены, которая длится четыре часа, они приезжают в школу, и у них после обеда проходят спортивно-массовые мероприятия, культурные. Наши воспитатели с ними проводят викторины, спортландии. Ребята имеют возможность отдохнуть в лагере.

Зарплата будет зависеть от количества собранного сырья. За полдня работы в поле пара успевает собрать около девяти килограммов. А вот на что потратят свои первые деньги, мы решили узнать у ребят.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-19

Кристина Устимова:
Первые деньги я потрачу на подарки своей семье. Приятно будет родителям, семье, родным, близким. Будут гордиться, радоваться, что уже немаленькая.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-22

Я хотел бы на эти деньги отремонтировать свой телефон. Ремонт стоит 180 рублей. Как только мне исполнилось 15, я косил, на этом тоже зарабатывал деньги. Также я перекапывал огороды. По итогу немного копил деньги. Сейчас нашел еще один способ заработать.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-25

За первые скопленные деньги я хочу обновить свой гардероб.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-28

Очень нравится, тут такая хорошая атмосфера. Первые деньги я потрачу на наушники, куплю себе беспроводные. В следующем году также планирую пойти в этот лагерь.

Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет-31

Подростки настроены на труд, однако находится время и для развлечений. После обеда запланирован ряд мероприятий: соревнования, подвижные игры, конкурсы, викторины, профилактические мероприятия. Ребята довольны такой формой работы и отдыха и в следующем году не против еще раз потрудиться. Всего же этим летом 117 лагерей труда и отдыха Минской области обеспечат занятость школьников.

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# Детские лагеря в Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Елена Иванова # Фотофакт

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