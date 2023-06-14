Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет
Наступило лето, а значит пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в детские лагеря, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Пока младшие школьники беззаботно проводят летние дни, учащиеся старших классов стараются совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и приобрести новые трудовые навыки, а еще заработать первые деньги.
Лагерь труда и отдыха «Трудовичок» действует на базе Прилукской средней школы. Трудятся в нем 30 подростков 14-16 лет по договору, который с ними заключило сельхозпредприятие «Восход».
Елена Иванова, заместитель директора по воспитательной работе Прилукской средней школы:
В этот лагерь ребятам предлагали сами. Они писали заявление, согласовывали со своими родителями. Родители писали заявление-согласие на то, что дети будут работать, потому что это 14 лет. Дети сами писали заявление, изъявляли желание. В марте проходила информационная кампания о том, что организовываем такой лагерь. Мы уже подготавливали детей, начинали об этом разговаривать. Согласовали с сельскохозяйственным предприятием «Восход», что мы организуем такой лагерь. И наши дети уже думали, с родителями обсуждали и по заявлению приходили к нам в лагерь.
Приняты ребята на работу полеводами для сбора листьев смородины.
Мне нравится, не сильно сложно. Не приходится копать, сеять что-то. Срывать листы и все.
Мы пришли, чтобы заработать наши первые деньги. Тут нас заставлять абсолютно не надо, потому что мы сами знаем, что получаем первые деньги. Намного интереснее. Работа легкая. Есть много классных ребят, с которыми можно познакомиться.
День в трудовом лагере начинается в 8:30. Ребята плотно завтракают и отправляются к месту работы. Отвозит их небольшой микроавтобус. Минут 15 езды, и ребята уже на поле.
Елена Иванова:
Они понимают, что такое трудиться, заработать свои деньги и что это не просто какой-то легкий труд и легкие деньги, а что нужно поработать. Они приобщаются к дисциплине, режиму работы, труда. Мы считаем, что очень важно для ребят организовывать такие лагеря труда и отдыха.
Заняты они четыре часа с небольшими перерывами на отдых. Работа в целом несложная. Огромный плюс – возможность находиться на свежем воздухе.
Елена Иванова:
Для подростка пребывание в трудовом лагере – это не только отдых, но и возможность подзаработать. Они получат свои первые деньги, поймут, что такое ощутить себя в роли трудового человека, как, что, зачем и почему происходит на производстве. Также они улучшат свое состояние здоровья за эти 18 дней, потому что по окончании трудовой смены, которая длится четыре часа, они приезжают в школу, и у них после обеда проходят спортивно-массовые мероприятия, культурные. Наши воспитатели с ними проводят викторины, спортландии. Ребята имеют возможность отдохнуть в лагере.
Зарплата будет зависеть от количества собранного сырья. За полдня работы в поле пара успевает собрать около девяти килограммов. А вот на что потратят свои первые деньги, мы решили узнать у ребят.
Кристина Устимова:
Первые деньги я потрачу на подарки своей семье. Приятно будет родителям, семье, родным, близким. Будут гордиться, радоваться, что уже немаленькая.
Я хотел бы на эти деньги отремонтировать свой телефон. Ремонт стоит 180 рублей. Как только мне исполнилось 15, я косил, на этом тоже зарабатывал деньги. Также я перекапывал огороды. По итогу немного копил деньги. Сейчас нашел еще один способ заработать.
За первые скопленные деньги я хочу обновить свой гардероб.
Очень нравится, тут такая хорошая атмосфера. Первые деньги я потрачу на наушники, куплю себе беспроводные. В следующем году также планирую пойти в этот лагерь.
Подростки настроены на труд, однако находится время и для развлечений. После обеда запланирован ряд мероприятий: соревнования, подвижные игры, конкурсы, викторины, профилактические мероприятия. Ребята довольны такой формой работы и отдыха и в следующем году не против еще раз потрудиться. Всего же этим летом 117 лагерей труда и отдыха Минской области обеспечат занятость школьников.
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