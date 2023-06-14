Школьники рассказали, на что потратят свои первые заработанные деньги. Проверьте, догадались вы или нет

Наступило лето, а значит пришло время долгожданных каникул. Тысячи мальчишек и девчонок пройдут оздоровление в лагерях различного типа. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады, культурно-массовые мероприятия, дискотеки, сбалансированное питание, а еще новые друзья. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в детские лагеря, чтобы посмотреть, чем наполнены летние дни этих ребят.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Пока младшие школьники беззаботно проводят летние дни, учащиеся старших классов стараются совместить приятное с полезным: и отдохнуть, и приобрести новые трудовые навыки, а еще заработать первые деньги. Лагерь труда и отдыха «Трудовичок» действует на базе Прилукской средней школы. Трудятся в нем 30 подростков 14-16 лет по договору, который с ними заключило сельхозпредприятие «Восход».

Елена Иванова, заместитель директора по воспитательной работе Прилукской средней школы:

В этот лагерь ребятам предлагали сами. Они писали заявление, согласовывали со своими родителями. Родители писали заявление-согласие на то, что дети будут работать, потому что это 14 лет. Дети сами писали заявление, изъявляли желание. В марте проходила информационная кампания о том, что организовываем такой лагерь. Мы уже подготавливали детей, начинали об этом разговаривать. Согласовали с сельскохозяйственным предприятием «Восход», что мы организуем такой лагерь. И наши дети уже думали, с родителями обсуждали и по заявлению приходили к нам в лагерь. Приняты ребята на работу полеводами для сбора листьев смородины.

Мне нравится, не сильно сложно. Не приходится копать, сеять что-то. Срывать листы и все.

Мы пришли, чтобы заработать наши первые деньги. Тут нас заставлять абсолютно не надо, потому что мы сами знаем, что получаем первые деньги. Намного интереснее. Работа легкая. Есть много классных ребят, с которыми можно познакомиться. День в трудовом лагере начинается в 8:30. Ребята плотно завтракают и отправляются к месту работы. Отвозит их небольшой микроавтобус. Минут 15 езды, и ребята уже на поле.

Елена Иванова:

Они понимают, что такое трудиться, заработать свои деньги и что это не просто какой-то легкий труд и легкие деньги, а что нужно поработать. Они приобщаются к дисциплине, режиму работы, труда. Мы считаем, что очень важно для ребят организовывать такие лагеря труда и отдыха. Заняты они четыре часа с небольшими перерывами на отдых. Работа в целом несложная. Огромный плюс – возможность находиться на свежем воздухе.

Елена Иванова:

Для подростка пребывание в трудовом лагере – это не только отдых, но и возможность подзаработать. Они получат свои первые деньги, поймут, что такое ощутить себя в роли трудового человека, как, что, зачем и почему происходит на производстве. Также они улучшат свое состояние здоровья за эти 18 дней, потому что по окончании трудовой смены, которая длится четыре часа, они приезжают в школу, и у них после обеда проходят спортивно-массовые мероприятия, культурные. Наши воспитатели с ними проводят викторины, спортландии. Ребята имеют возможность отдохнуть в лагере. Зарплата будет зависеть от количества собранного сырья. За полдня работы в поле пара успевает собрать около девяти килограммов. А вот на что потратят свои первые деньги, мы решили узнать у ребят.

Кристина Устимова:

Первые деньги я потрачу на подарки своей семье. Приятно будет родителям, семье, родным, близким. Будут гордиться, радоваться, что уже немаленькая.

Я хотел бы на эти деньги отремонтировать свой телефон. Ремонт стоит 180 рублей. Как только мне исполнилось 15, я косил, на этом тоже зарабатывал деньги. Также я перекапывал огороды. По итогу немного копил деньги. Сейчас нашел еще один способ заработать.

За первые скопленные деньги я хочу обновить свой гардероб.