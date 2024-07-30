Смотритель маяка и переворачиватель пингвинов – какие люди выбирают необычные профессии?
Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что для тебя необычная профессия – это какая? Как ты думаешь? Смотритель маяка – необычная профессия?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Необычная и сложная.
Михаил Свито:
Я когда узнал, обалдел: переворачиватель пингвинов – как тебе такая?
Алеся Лакина:
Зачем их переворачивать?
Михаил Свито:
Они лежат, не могут сами перевернуться. Как ты считаешь, почему люди отдают предпочтение этим необычным профессиям? Уезжают в Антарктиду, переворачивать пингвинов, престижную работу меняют?
Алеся Лакина:
Хочется какой-то экзотики, наверное.
Михаил Свито:
Хотя, с другой стороны, действительно, смотритель маяка – это хороший заработок.
Алеся Лакина:
Это сложно – смотреть в одну точку постоянно. Это очень опасная работа, насколько я знаю.
Михаил Свито:
В том-то и дело, смотришь в одну точку, один среди всего моря. Что руководит людьми?
Виктория Протас, кризисный психолог:
Смотрители маяка?
Михаил Свито:
Я захотел, все бросил, поехал смотреть маяк.
Виктория Протас:
Во-первых, это высокооплачиваемая работа. Второе – скажите, это образ жизни? То есть он устал, у него есть ритуал определенный.
Алеся Лакина:
Может быть, это одинокие люди выбирают такие профессии все-таки?
Виктория Протас:
Возможно, не то, что одинокие. Люди, которые не против своего одиночества. Вы говорите про одиноких людей, а я говорю про то, что они принимают свое одиночество.
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