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Смотритель маяка и переворачиватель пингвинов – какие люди выбирают необычные профессии?

30 июля 2024 20:06
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Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Смотритель маяка и переворачиватель пингвинов – какие люди выбирают необычные профессии?-1

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что для тебя необычная профессия – это какая? Как ты думаешь? Смотритель маяка – необычная профессия?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Необычная и сложная.

Михаил Свито:
Я когда узнал, обалдел: переворачиватель пингвинов – как тебе такая?

Алеся Лакина:
Зачем их переворачивать?

Михаил Свито:
Они лежат, не могут сами перевернуться. Как ты считаешь, почему люди отдают предпочтение этим необычным профессиям? Уезжают в Антарктиду, переворачивать пингвинов, престижную работу меняют?

Смотритель маяка и переворачиватель пингвинов – какие люди выбирают необычные профессии?-4

Алеся Лакина:
Хочется какой-то экзотики, наверное.

Михаил Свито:
Хотя, с другой стороны, действительно, смотритель маяка – это хороший заработок.

Алеся Лакина:
Это сложно – смотреть в одну точку постоянно. Это очень опасная работа, насколько я знаю.

Михаил Свито:
В том-то и дело, смотришь в одну точку, один среди всего моря. Что руководит людьми?

Смотритель маяка и переворачиватель пингвинов – какие люди выбирают необычные профессии?-7

Виктория Протас, кризисный психолог:
Смотрители маяка?

Михаил Свито:
Я захотел, все бросил, поехал смотреть маяк.

Виктория Протас:
Во-первых, это высокооплачиваемая работа. Второе – скажите, это образ жизни? То есть он устал, у него есть ритуал определенный.

Алеся Лакина:
Может быть, это одинокие люди выбирают такие профессии все-таки?

Виктория Протас:
Возможно, не то, что одинокие. Люди, которые не против своего одиночества. Вы говорите про одиноких людей, а я говорю про то, что они принимают свое одиночество.

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# Психология # общество # Михаил Свито # Алеся Лакина # Виктория Протас

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