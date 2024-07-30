Смотритель маяка и переворачиватель пингвинов – какие люди выбирают необычные профессии?

Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что для тебя необычная профессия – это какая? Как ты думаешь? Смотритель маяка – необычная профессия? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Необычная и сложная. Михаил Свито:

Я когда узнал, обалдел: переворачиватель пингвинов – как тебе такая? Алеся Лакина:

Зачем их переворачивать? Михаил Свито:

Они лежат, не могут сами перевернуться. Как ты считаешь, почему люди отдают предпочтение этим необычным профессиям? Уезжают в Антарктиду, переворачивать пингвинов, престижную работу меняют?