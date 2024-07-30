Много информационного шума – почему важно очищать свой разум?

Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что для вас дауншифтинг, как вы к этому относитесь?
Ольга Тарасевич, наставник личностного роста:
Я к этому отношусь очень положительно. Для меня это важность очищения своего ума. В нашем современном мире очень много информационного шума. То есть сейчас огромное количество сетей, интернета, гаджетов, TikTok, поэтому очень важно очищать свой ум. Если вы не хотите в какой-то момент словить это выгорание, очень важно самому добровольно очищать свой ум. Мы дома каждый день выносим мусор, очищаем кэш в телефоне, корзину на компьютере. Точно так же мы должны очищать свой ум, но очень многие этого не делают. Потом в какой-то момент приходят к точке «стоп», то есть больше я так не могу, не хочу.
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