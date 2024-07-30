Много информационного шума – почему важно очищать свой разум?

Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что для вас дауншифтинг, как вы к этому относитесь?