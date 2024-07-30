Быстрая помощь – как восстановиться после профессионального выгорания?

Александра Кожина, ароматерапевт, системный нутрициолог:

Я лично в 2024 году проверила на себе работу эфирных масел с точки зрения восстановления в процессе выгорания. У меня тоже наступил момент, когда я беру телефон, ответить по работе, у меня начинают течь слезы. То есть я вижу сообщение и не могу ответить. Это связано не с тем, что мне не нравится моя деятельность, просто поменялись некоторые условия деятельности. Я понимаю, что в данный момент я не готова. Естественно, уехать на Бали я себе позволить на три года не могу. Я считаю, что все же должны и могут уезжать люди, у которых есть другой пассивный доход, которые уже чего-то добились. То есть люди, которые могут позволить себе сейчас отдыхать год, два, три. Не я без какой-то деятельности, у меня ничего нет, уезжаю. Для меня отдохнуть – это использовать эфирные масла. Также лучший отдых – это смена вида деятельности, то есть, действительно, мы об этом говорим. Мы меняем какую-то деятельность. Это творчество, у меня появились новые интересы, книжные, женские клубы, различные встречи, курсы. В этом плане я смогла восстановиться за счет смены деятельности и подключения масел для быстрой помощи и регуляции своего состояния.

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