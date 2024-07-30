Поменять образ жизни – почему успешные люди уезжают в деревню?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Почему есть люди, которые готовые все променять, эту городскую суету, уехать куда-то в глушь?

Дауншифтинг – модный сленговый термин, который обозначает образ жизни человека, который не стремится достигать каких-то целей, успешной карьеры и зарабатывать большие деньги. Он отдает предпочтение тихой, спокойной, умиротворенной жизни и ищет путь к самопознанию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Виктория Протас, кризисный психолог:

Какие люди? Тот человек, который директор, добился всего, устал, решил поменять свой образ жизни и уехать в деревню или человек, который никогда ни к чему не стремился? Увидел новомодное слово, что я теперь знаю, как это называется. Давайте разбираться, на самом деле, кто конкретно уехал, как эти люди сами реализуются.

Алеся Лакина:

Часто успешные люди уезжают – мне кажется, это больше выгорание.

Виктория Протас:

Это выгорание прежде всего. Можно не менять кардинально свой образ жизни, то есть бросать и уезжать. До выгорания можно поменять какую-то структуру, делать себе выходные, отпуска. Поменять немножечко свою жизнь. Если нужно, поменять не немножечко, а кардинально, чтобы максимально человек не чувствовал себя выгоревшим в конце года и ждал этого отпуска. Здесь очень важно понимать, о каком критерии мы говорим.

Алеся Лакина:

Ведь есть те люди, которые любят уединение, слияние с природой.

Виктория Протас:

Эти люди уезжают и уединяются с этой природой. То есть здесь подмена понятий. То есть те люди, которые любят природу, уезжают в эту природу. Есть люди, которые сморят Instagram, какие-то модные тенденции и уезжают, например, на Бали.