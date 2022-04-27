«Смог отбить контратаки пехоты немцев». Кто такой Феликс Федорович и чем он помог советскому фронту?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Федор Федорович, ученик гимназии № 50 Минска:
В нашем семейном архиве сохранилась служебная характеристика на моего прадеда Федоровича Феликса Иосифовича. Он был командиром второй батареи. Родился мой прадед в 1913 году. Белорус, беспартийный. Уроженец Минской области, Крупского района. В Красной армии с 1937 года. В 1938 году окончил девятимесячные курсы командиров орудий, участвовал в Финской войне в 1939 году.
Федор Федорович:
На фронте Великой Отечественной войны – с 1941 года по 1945 год. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», Берлина, «За победу над Германией». Представлялся правительственным наградам за проявленное мужество. При ликвидации войск юго-западнее Берлина своим орудием сумел отбить многочисленные контратаки пехоты немцев, поддерживаемой танками. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны!
Читайте также:
«Армия получила добавочное вооружение». Чем помогал фронту военный инженер самолётного цеха Семён Орехов?
Так сгорел, но успел уничтожить самоходную установку. За что Кизряков и Чампалов награждены Орденами Красного Знамени?
С училища – на фронт. Как Витольд Гинтовт смог получить звание Героя СССР в 22 года?