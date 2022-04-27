«Смог отбить контратаки пехоты немцев». Кто такой Феликс Федорович и чем он помог советскому фронту?

Федор Федорович, ученик гимназии № 50 Минска:

В нашем семейном архиве сохранилась служебная характеристика на моего прадеда Федоровича Феликса Иосифовича. Он был командиром второй батареи. Родился мой прадед в 1913 году. Белорус, беспартийный. Уроженец Минской области, Крупского района. В Красной армии с 1937 года. В 1938 году окончил девятимесячные курсы командиров орудий, участвовал в Финской войне в 1939 году.