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Геннадий Давыдько: в западных странах все наши ресурсы блокируются жесточайшим образом, всё инакомыслие подавляется

27 апреля 2022 15:24
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Новости Беларуси. YouTube-канал «БелРосТВ» удален навсегда. Об этом сообщила телерадиовещательная организация Союзного государства. Вот она – информационная война в чистом виде. Именно эта тема объединила экспертов на встрече по вопросам строительства Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По их мнению, в истории еще не было периода, когда бы информация использовалась так открыто в качестве оружия массового поражения. Зачастую именно фейки толкают некоторых на необдуманные поступки или на нужные кому-то действия.  

Геннадий Давыдько: в западных странах все наши ресурсы блокируются жесточайшим образом, всё инакомыслие подавляется-1

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Надежда у наших оппонентов, назовем их мягко так, на то, что общественное сознание внутри Беларуси и России будет взорвано и подвинет на взрыв изнутри. Это можно сделать только через информационные технологии. Более того, если их присутствие на нашей территории мы с очень большим трудом можем ограничивать, потому что у нас свобода слова реально существует, то там, в западных странах, мы ограничены, все наши ресурсы блокируются жесточайшим образом. Все инакомыслие подавляется на той территории. К нам тоже приходит понимание, что в нынешнее время все эти либеральные сюсюканья неуместны. И нам тоже следует ужесточать законодательство в этой области.  

# Государственная информационная политика # общество # Геннадий Давыдько # Фотофакт

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