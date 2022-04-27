Геннадий Давыдько: в западных странах все наши ресурсы блокируются жесточайшим образом, всё инакомыслие подавляется

Новости Беларуси. YouTube-канал «БелРосТВ» удален навсегда. Об этом сообщила телерадиовещательная организация Союзного государства. Вот она – информационная война в чистом виде. Именно эта тема объединила экспертов на встрече по вопросам строительства Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, в истории еще не было периода, когда бы информация использовалась так открыто в качестве оружия массового поражения. Зачастую именно фейки толкают некоторых на необдуманные поступки или на нужные кому-то действия.