Плачут березы на радость. Время разлить весну по банкам. Многодетная мама Надежда Шавель заготавливает лесные дары по фирменным рецептам. Благодать в каждом глотке.
Плачут березы на радость. Время разлить весну по банкам. Многодетная мама Надежда Шавель заготавливает лесные дары по фирменным рецептам. Благодать в каждом глотке.
Надежда Шавель, многодетная мама:
Выдержка у нашего кваса – уже целый год. Он даже готов убежать, потому что в нем столько газов. Рецепт абсолютно простой. Берем обычные сухие яблоки, складываем их в бутылку, заливаем свежесобранным соком. Через 3 дня опускаем в подвал, все – сок готов через месяц к употреблению. Если вы любите послаще, прямо вот добавляем, размешиваем.
Терпкий, кисленький, натуральный. Кладезь витаминов. Березовый квасок как рукой снимет летний зной и придаст сил. Следующий эликсир для гурманов-кофеманов. Засыпаем в стерилизованную 3-литровую банку по чайной ложке растворимого кофе, лимонной кислоты и стакан сахара. Заливаем кипяченый сок и закатываем.
Надежда Шавель:
Обратите внимание, что ставлю всегда баночку в раковину, потому что это небезопасно, сок – жидкость 3 литра, не дай бог, трескается банка, можно ошпарить ноги. Все, начинаем закатывать прямо здесь, немножко над раковиной наклонили, не течет, не капает, переворачиваем вот сюда. Укутываем, оставляем до полного остывания. Остыл – можно спустить в погреб.
И напоследок цитрусовый коктейль. Источник солнца и витамина С. Можно заготовить отдельно с лимоном-апельсином или взять все вместе. Тропики в студию.
Надежда Шавель:
Важный момент: достать все косточки, чтобы не горчил сок. Теперь в банку высыпаем стакан сахара, кусочек апельсина, лимона. Теперь заливаем баночку свежесобранным кипяченым березовым соком.
Закатываем по той же технологии и бережно укутываем. Оставшийся сок дегустируем с родными. Свежая мята, розмарин, цветные соломки не будут лишними.
Надежда Шавель:
Наши рецепты проверены временем, бодрят, поэтому закатываем сок, это очень полезно, вкусно. Приятного аппетита!