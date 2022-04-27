Плачут березы на радость. Время разлить весну по банкам. Многодетная мама Надежда Шавель заготавливает лесные дары по фирменным рецептам. Благодать в каждом глотке.

Надежда Шавель, многодетная мама:

Выдержка у нашего кваса – уже целый год. Он даже готов убежать, потому что в нем столько газов. Рецепт абсолютно простой. Берем обычные сухие яблоки, складываем их в бутылку, заливаем свежесобранным соком. Через 3 дня опускаем в подвал, все – сок готов через месяц к употреблению. Если вы любите послаще, прямо вот добавляем, размешиваем.

Терпкий, кисленький, натуральный. Кладезь витаминов. Березовый квасок как рукой снимет летний зной и придаст сил. Следующий эликсир для гурманов-кофеманов. Засыпаем в стерилизованную 3-литровую банку по чайной ложке растворимого кофе, лимонной кислоты и стакан сахара. Заливаем кипяченый сок и закатываем.