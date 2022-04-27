Танк сгорел, но успел уничтожить самоходную установку. За что Кизряков и Чампалов награждены орденами Красного Знамени?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Владислав Чаплыгин, ученик школы №26 Минска:

Мои два прадеда – Иван Дмитриевич Кизряков и Владимир Петрович Чампалов прошли Великую Отечественную войну. Иван Дмитриевич родился в 1926 году в селе Большая Чечуйка Саратовской области РСФСР. Когда началась война, ему было всего 15 лет.

Владислав Чаплыгин:

На фронт его призвали только в 1944 году в 209-й стрелковый полк, но, несмотря на это, он успел неоднократно проявить себя в бою. За что был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и многими другими. Ушел в отставку в звании майор. С училища – на фронт. Как Витольд Гинтовт смог получить звание Героя СССР в 22 года? Подробнее здесь.