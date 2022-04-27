Танк сгорел, но успел уничтожить самоходную установку. За что Кизряков и Чампалов награждены орденами Красного Знамени?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Владислав Чаплыгин, ученик школы №26 Минска:
Мои два прадеда – Иван Дмитриевич Кизряков и Владимир Петрович Чампалов прошли Великую Отечественную войну. Иван Дмитриевич родился в 1926 году в селе Большая Чечуйка Саратовской области РСФСР. Когда началась война, ему было всего 15 лет.
Владислав Чаплыгин:
На фронт его призвали только в 1944 году в 209-й стрелковый полк, но, несмотря на это, он успел неоднократно проявить себя в бою. За что был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и многими другими. Ушел в отставку в звании майор.
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Владислав Чаплыгин:
Второй мой прадедушка Владимир Петрович Чампалов родился в 1924 году в городе Верхний Уфалей. На службу был призван командиром танкового экипажа в 1942 году. В марте 45-го в одном из боев танк гвардии младшего лейтенанта сгорел, однако успел уничтожить самоходную установку и два бронетранспортера противника. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и другими наградами. Отправлен в отставку в звании подполковника. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.