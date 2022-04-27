27 апреля отмечается Всемирный день графического дизайна

Сегодня, 27 апреля, отмечается Всемирный день графического дизайна. Праздник был учрежден Международным советом ассоциаций графического дизайна. Можно попробовать представить себе мир без графики: дорожный хаос, путаница на вокзалах и в метро, невозможность быстро найти нужный товар в магазине. Это яркая иллюстрация того, насколько велика роль дизайна коммуникации в повседневной жизни. Дизайнер-график – это переводчик информации на язык, понятный миллионам людей. С помощью образных знаков он может донести до адресата любые сведения, не прибегая к длительным словесным объяснениям. Графика используется в рекламе, кино, издательской деятельности и конечно, на телевидении. Графический дизайн однозначно делает нашу жизнь интереснее и проще. Старейший в мире научный зоопарк был открыт 27 апреля в 1828 году в Лондоне

Старейший в мире научный зоопарк был открыт в этот день в 1828 году в Лондоне. Возраст не единственное, чем он может похвастаться. Сейчас в зоопарке живут более 800 видов животных. Первоначально коллекция собиралась исключительно ради научных целей. Но уже в 1847 году зоопарк распахнул свои двери для всех желающих. Это крупнейшее собрание фауны во всей Великобритании. Лондонцы первыми в мире открыли для широкого круга посетителей аквариум, детский зоопарк, серпентарий и инсектарий. Лондонский зоопарк готов предложить туристам практически все многообразие животного мира. 27 апреля Всемирный день тапира

Посещением зоопарка сегодня можно отметить Всемирный день тапира. Это удивительное очень древнее травоядное животное – помесь носорога, лошади, слона и свиньи. Ученые-биологи специально добились введения этого праздника, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны этих животных. Все пять известных науке видов находятся под угрозой исчезновения. А между тем тапиры играют огромную роль в поддержании баланса в экосистеме. Это самые крупные млекопитающие в Южной Америке. Ростом они могут достигать метра в холке, а самцы весят до 300 килограмм. Передние лапы у тапиров с четырьмя пальцами, а задние – трехпалые. Благодаря особым копытцам на пальцах они отлично перемещаются по раскисшей лесной грязи, где любое другое животное обязательно увязнет. Тапиры – отличные пловцы. А их многофункциональный нос-хобот хорошо приспособлен для хватания. К тому же это удивительно миролюбивое создание, которое отличает кроткий нрав и дружелюбность по отношению к людям. Первый и последний раз в истории гонок «Формулы-1» женщина-пилот смогла набрать очки в зачет мирового первенства

Первый и последний раз в истории гонок «Формулы-1» женщина-пилот смогла набрать очки в зачет мирового первенства. Произошло это 27 апреля 1975 года. Женщины в «Формуле-1» – большая редкость. Гонки такого класса – спорт, связанный с высокими скоростями и очень большим риском. В истории чемпионата мира было всего 5 женщин, которые участвовали хотя бы в одном Гран-при. Лучшим достижением стало шестое место Леллы Ломбарди в Гран-при Испании 1975 года. И это единственный случай в истории, когда женщина набрала зачетные очки. С 1992 года в гонках «Формулы-1» участвуют только мужчины, хотя в последнее время женские имена стали появляться в списке тест-пилотов. 27 апреля отмечается День образования Белорусского фонда мира