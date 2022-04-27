«Армия получила добавочное вооружение». Чем помогал фронту военный инженер самолётного цеха Семён Орехов?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Николай Гладкий, ученик гимназии №50 Минска:
Мой героический прадед Орехов Семен Корнилович – военный инженер, начальник самолетного цеха авиаремонтных мастерских города Балашова Саратовской области. Благодаря его настойчивой энергичной работе, организаторским способностям, возглавляемые им мастерские выпускали из ремонта и передавали на фронт самолеты. В том числе и списанные, и не имеющие перспектив в восстановлении.
Танк сгорел, но успел уничтожить самоходную установку. За что Кизряков и Чампалов награждены Орденами Красного Знамени? Подробнее здесь.
Николай Гладкий:
Его усилиями Советская армия получила добавочное вооружение, необходимое в боях за город Сталинград. В мастерских все время толпились летчики, ожидавшие скорейшего получения своих самолетов, чтобы иметь возможность быстрее лететь на фронт, бить врага и приближать нашу победу. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Спасибо героям моей семьи, спасибо героям моей страны.