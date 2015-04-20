СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка

Новости США. Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до конца лета намерены усыновить еще одного ребенка.
Новости США. Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до конца лета намерены усыновить еще одного ребенка.
По информации одного из деловых партнеров звездной четы, новым членом семьи актеров станет девочка из Сирии, сообщает Express.
Деловой партнер Питта и Джоли:
Решение о том, чтобы усыновить еще одного малыша, Анджелина приняла после того, как разобралась со своими проблемами со здоровьем. Она хочет усыновить столько детей, сколько сможет содержать.
Напомним, в марте во избежание развития онкологических заболеваний Анджелине Джоли удалили яичники и фаллопиевы трубы.
Ранее сообщалось, что в феврале пара усыновила сирийского мальчика по имени Мусса, однако официально эта информация подтверждена не была.
В случае усыновления, ребенок станет седьмым в семье актеров. Анджелина Джоли и Брэд Питт – одна из самых многодетных пар Голливуда. В их семье уже растет шесть детей: 13-летний Мэддокс, 11-летний Пакс, 10-летняя Захара, 8-летняя Шайло и 6-летние близнецы Вивьен и Нокс.
Как сообщает Daily Mail, учительница рисования из Австралии, которую звездная пара нанимала во время своего визита в эту страну, рассказала, что в семье работает шесть штатных нянь – по одной на каждого ребенка.
Первого ребенка, мальчика из Камбоджи по имени Меддокс, Джоли усыновила, когда ей было 26 лет. После этого, по признанию самой актрисы, жизнь начала налаживаться и обрела стабильность. До этого момента было всякое: бессонница, наркотики и даже попытки суицида.
В подростковом возрасте Анджелина впала в затяжную депрессию после того, как ее попытки стать моделью не увенчались успехом. Позже Джоли призналась, что была сильно подавлена в тот период и чувствовала себя несчастной. Как следствие, она начала наносить себе на тело порезы острыми предметами.
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