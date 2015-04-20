СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка

По информации одного из деловых партнеров звездной четы, новым членом семьи актеров станет девочка из Сирии, сообщает Express . Деловой партнер Питта и Джоли: Решение о том, чтобы усыновить еще одного малыша, Анджелина приняла после того, как разобралась со своими проблемами со здоровьем. Она хочет усыновить столько детей, сколько сможет содержать. Напомним, в марте во избежание развития онкологических заболеваний Анджелине Джоли удалили яичники и фаллопиевы трубы .

Ранее сообщалось, что в феврале пара усыновила сирийского мальчика по имени Мусса, однако официально эта информация подтверждена не была.

В случае усыновления, ребенок станет седьмым в семье актеров. Анджелина Джоли и Брэд Питт – одна из самых многодетных пар Голливуда. В их семье уже растет шесть детей: 13-летний Мэддокс, 11-летний Пакс, 10-летняя Захара, 8-летняя Шайло и 6-летние близнецы Вивьен и Нокс. Как сообщает Daily Mail, учительница рисования из Австралии, которую звездная пара нанимала во время своего визита в эту страну, рассказала, что в семье работает шесть штатных нянь – по одной на каждого ребенка.

Первого ребенка, мальчика из Камбоджи по имени Меддокс, Джоли усыновила, когда ей было 26 лет. После этого, по признанию самой актрисы, жизнь начала налаживаться и обрела стабильность. До этого момента было всякое: бессонница, наркотики и даже попытки суицида.

В подростковом возрасте Анджелина впала в затяжную депрессию после того, как ее попытки стать моделью не увенчались успехом. Позже Джоли призналась, что была сильно подавлена в тот период и чувствовала себя несчастной. Как следствие, она начала наносить себе на тело порезы острыми предметами.