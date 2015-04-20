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СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка

20 апреля 2015 17:47
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Новости США. Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли до конца лета намерены усыновить еще одного ребенка.

СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка -1

По информации одного из деловых партнеров звездной четы, новым членом семьи актеров станет девочка из Сирии, сообщает Express.

Деловой партнер Питта и Джоли:
Решение о том, чтобы усыновить еще одного малыша, Анджелина приняла после того, как разобралась со своими проблемами со здоровьем. Она хочет усыновить столько детей, сколько сможет содержать.



Напомним, в марте во избежание развития онкологических заболеваний Анджелине Джоли удалили яичники и фаллопиевы трубы.

Ранее сообщалось, что в феврале пара усыновила сирийского мальчика по имени Мусса, однако официально эта информация подтверждена не была.

СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка -4

В случае усыновления, ребенок станет седьмым в семье актеров. Анджелина Джоли и Брэд Питт – одна из самых многодетных пар Голливуда. В их семье уже растет шесть детей: 13-летний Мэддокс, 11-летний Пакс, 10-летняя Захара, 8-летняя Шайло и 6-летние близнецы Вивьен и Нокс.



Как сообщает Daily Mail, учительница рисования из Австралии, которую звездная пара нанимала во время своего визита в эту страну, рассказала, что в семье работает шесть штатных нянь – по одной на каждого ребенка. 

Первого ребенка, мальчика из Камбоджи по имени Меддокс, Джоли усыновила, когда ей было 26 лет. После этого, по признанию самой актрисы, жизнь начала налаживаться и обрела стабильность. До этого момента было всякое: бессонница, наркотики и даже попытки суицида.

В подростковом возрасте Анджелина впала в затяжную депрессию после того, как ее попытки стать моделью не увенчались успехом. Позже Джоли призналась, что была сильно подавлена в тот период и чувствовала себя несчастной. Как следствие, она начала наносить себе на тело порезы острыми предметами.

СМИ: Питт и Джоли усыновят еще одного ребенка -7



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# общество # Звезды # Фотофакт # Анджелина Джоли # Дети

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