В Минске открылась выставка робототехники мастера из Бреста

Новости Беларуси. Они двигаются и даже разговаривают! В Минске открылась выставка робототехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме роботов в экспозиции модели оружия, автомобилей и космической техники. Все представленные экспонаты выполнены брестчанином Александром Гайдуном вручную.

На выставке – более полусотни работ. Они сделаны из металла и пластика. Над коллекцией робототехники её автор трудился на протяжении 12 лет. При создании экспонатов использовал подручные материалы: детали бытовой техники, радио и компьютеров.

Сергей Речкин, заведующий филиалом Национального исторического музея Республики Беларусь «Дом-музей I съезда РСДРП»:

Рассчитано, конечно, на детскую аудиторию – младший школьный возраст, школьники, дошкольники. Я думаю, будет интересно и студентам, которые занимаются в технических вузах. И, конечно же, для взрослых. Будет интересно увидеть то, что можно сделать из обычных подручных материалов.

У нас на выставке представлено несколько роботов в человеческий рост. Здесь вы видите один из них (прим. показывает) – это робот Артур, который умеет двигать конечностями, головой и даже разговаривать.