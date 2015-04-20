Сергей Савенков, ветеран ВОВ: На войне попасть в плен – страшнее смерти

Новости Беларуси. 19 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века.

20 апреля 1945 войска 2-го Белорусского фронта ведут наступательные бои в берлинском направлении. 65-я армия Батова под прикрытием дымовых завес форсирует реку Вест-Одер. Тогда как 61-я армия 1-го Белорусского фронта переходит через реку Альте-Одер.

В это время в Беларуси открывается первая после освобождения республики сессия Академии наук БССР, на которой ставятся задачи по восстановлению народного хозяйства. А в Жабчицком, Дрогичинском и Лунинецком районах успешно идёт заготовка леса.

Но война ещё не окончена. Те, кто пережил страшные события военного лихолетья, сегодня рассказывают нам свои боевые истории.

Сергей Савенков, ветеран Великой Отечественной войны:

Два раза я ходил со взводом в разведку. Вышли мы днем. Идти примерно 30 км. Уже берег виден темный. Кому надо идти вперед? Берег может быть заминирован. Значит, мне говорят: Сергей, давай вперед. Страшно было. Знаете, все сжимается у тебя, ждешь, что сейчас откуда-то полоснет. Было не страшное, если убьют, а вот если ранят и потом захватят в плен – это страшнее было. Скоро меня ранило. Мне показалось, что ногу оторвало мне. А у меня было настроение: калекой я не останусь – и я разворачиваю автомат, чтобы застрелиться. И смотрю, а та цела! Обрадовался!

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00 и (29) 1-600-700.

До Великой Победы оставалось 19 дней.