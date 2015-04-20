Новости Беларуси. Крест на отдыхе или как вышивка из хобби превращается в искусство. Старинные традиции рукоделия в Брестской области возрождает пенсионерка Зоя Лавецкая. Узоры для своих работ она находит в журналах 19 века. А в веке 21-ом эти работы снова обретают популярность. О том, на что способны разноцветные нитки и золотые руки — в репортаже программы Новости «24 часа» на СТВ.

В отдел швейной фурнитуры она ходит чаще, чем в продуктовый магазин, а ради нужного оттенка «мулине» готова проехать несколько сотен километров.

Зоя Лавецкая, рукодельница:

Если нет здесь – еду в Брест. Смотрите, какая красивая ниточка!

В творческом процессе Зое Александровне могут понадобиться нитки сразу нескольких десятков оттенков. В шутку рассказывает: на одну работу их уходит несколько километров.

Зоя Лавецкая, рукодельница:

Я большой крест не признаю, потому, что он не красивый. Нужно мелким крестом вышивать. Смотрите, вот большой крест – им, конечно проще, легче, быстрей вышивать. Люди вышивают, но я – нет.

На стенах — настоящая картинная галерея: работы, вышитые традиционным, но маленьким крестиком в одну нитку и бисером. Среди вышитых произведений искусства – пейзажи и натюрморты, библейские сюжеты и вышивка по мотивам картин знаменитых художников. Гордость мастера — копия старинного узора.

Зоя Лавецкая, рукодельница:

В журнале узор 1858 года. Но там были не крестики, а просто «черточки». И там было написано, что если кто-то хотя бы одну часть вышьет, то это будет очень интересно. Я одолела всю эту картину.

Сегодня в ее доме «крестиком» отмечены практически все вещи: ручники, скатерти, шторы и даже халаты.

Говорит, впервые иголку в руки взяла еще в институте, но в жизни трудовой на рукоделие времени не хватало. Зато когда вышла на пенсию, «поставила крест» на отдыхе – увлечение молодости переросло в дело всей жизни.

Зоя Лавецкая, рукодельница:

Я никогда не ездила в санаторий, чтобы не брать с собой, что там делать. Я обязательно там вышивала. Сейчас смотрю и вспоминаю: это в том санатории делала, это в этом.

Сейчас в разработке у рукодельницы бисерная вышивка. Говорит, самое сложное – подобрать для новой работы в домашней картинной галерее достойное место.