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Слышат ли чиновники белорусскую молодёжь? Мнение активистки

09 августа 2023 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Слышат ли чиновники белорусскую молодёжь? Мнение активистки -1

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Проанализировав информацию коллег из РФ, мы выяснили, что отдельные министерства, департаменты по делам молодежи занимаются продвижением инициатив и проектов, которые, как аргументировали, могут где-то заблокировать на государственном уровне.

Евгений Пустовой, СТВ:
Но у нас же слышат молодежь.

Мария Юркова:
Я об этом же. У нас нет никаких проблем с инициативами. Наоборот, все идет на это – только давайте инициативы. Молодежный парламент, лидерская платформа «Команда будущего», где поиск идет, продвижение инициатив и новых лидеров, БРСМ конкурс молодежных инициатив организовывает, Александр Григорьевич подписал указ, что гранты выделяются. То есть абсолютно все делается. Незачем создавать ненужную структуру.

Евгений Пустовой:
Вы боитесь за лишние расходы для бюджета?

Мария Юркова:
В том числе.

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# Молодежь Беларуси # общество # Мария Юркова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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