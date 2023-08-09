Слышат ли чиновники белорусскую молодёжь? Мнение активистки

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте « Да!Но... » с Евгением Пустовым.

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Проанализировав информацию коллег из РФ, мы выяснили, что отдельные министерства, департаменты по делам молодежи занимаются продвижением инициатив и проектов, которые, как аргументировали, могут где-то заблокировать на государственном уровне.

Евгений Пустовой, СТВ:

Но у нас же слышат молодежь.

Мария Юркова:

Я об этом же. У нас нет никаких проблем с инициативами. Наоборот, все идет на это – только давайте инициативы. Молодежный парламент, лидерская платформа «Команда будущего», где поиск идет, продвижение инициатив и новых лидеров, БРСМ конкурс молодежных инициатив организовывает, Александр Григорьевич подписал указ, что гранты выделяются. То есть абсолютно все делается. Незачем создавать ненужную структуру.

Евгений Пустовой:

Вы боитесь за лишние расходы для бюджета?

Мария Юркова:

В том числе.

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