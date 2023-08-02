«Дают возможность в рамках этой операции разобраться самим». Какую позицию занял Китай в СВО?

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Партнеры по ШОС поддержали РФ на политическом уровне в деле СВО?
Марина Камлюк, заведующий отделом библиотечного маркетинга Минской районной центральной библиотеки:
Китай выжидательную занял позицию. Они сказали, что дают возможность в рамках этой операции разобраться самим.
Григорий Азаренок:
Это очень важно. Китай предлагает свой вариант мирного плана.
Денис Шугов, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Почему вы говорите о поддержке? Китай не должен оказывать военную поддержку. Россия ни у кого не просила помощи военной, но Китай в то же время поставляет беспилотники. Это тоже поддержка. Посмотрите на СВО, беспилотник стал одним из ключевых факторов победы. Китай в РФ поставляет дроны, есть дроны китайского производства.
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