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«Дают возможность в рамках этой операции разобраться самим». Какую позицию занял Китай в СВО?

02 августа 2023 18:00
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В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:
Партнеры по ШОС поддержали РФ на политическом уровне в деле СВО?

«Дают возможность в рамках этой операции разобраться самим». Какую позицию занял Китай в СВО?-1

Марина Камлюк, заведующий отделом библиотечного маркетинга Минской районной центральной библиотеки:
Китай выжидательную занял позицию. Они сказали, что дают возможность в рамках этой операции разобраться самим.

Григорий Азаренок:
Это очень важно. Китай предлагает свой вариант мирного плана.

«Дают возможность в рамках этой операции разобраться самим». Какую позицию занял Китай в СВО?-3

Денис Шугов, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Почему вы говорите о поддержке? Китай не должен оказывать военную поддержку. Россия ни у кого не просила помощи военной, но Китай в то же время поставляет беспилотники. Это тоже поддержка. Посмотрите на СВО, беспилотник стал одним из ключевых факторов победы. Китай в РФ поставляет дроны, есть дроны китайского производства.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок

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