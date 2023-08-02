«Дают возможность в рамках этой операции разобраться самим». Какую позицию занял Китай в СВО?

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:

Партнеры по ШОС поддержали РФ на политическом уровне в деле СВО?