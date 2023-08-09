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В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии

09 августа 2023 17:38
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к раннему севу озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погодные условия диктуют свои правила, и в плюсе те, кто вовремя подгоняет технологию под условия меняющегося климата. В 2023 году следует учесть ошибки и сместить срок сева – плюсы от этого будут и растениям, и сельхозпредприятиям. В Гродненской области в трех районах уже вывели сеялки на поля параллельно уборочной кампании.

Наш корреспондент Галина Буро узнала преимущества такого тандема.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-1

Звенит, если прислушаться. Только колосья спелой пшеницы имеют свою особую мелодию. Под нее на хлебном поле в Песковцах вальсируют сразу шесть комбайнов. Аккуратно, но в темпе, чтобы хрустальный пшеничный звон не испортила сырость. Комбайнер Антон Трайго в бункер отправил уже полторы тысячи тонн зерна. За лидерством не гонится, а вот с погодой приходится идти наперегонки.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-4

Антон Трайго, комбайнер сельхозпредприятия «Песковцы»:
Погода пока еще чуть-чуть позволяет. А условия какие – чтобы поля были чистые, незаросшие и урожай.
Между дождями ловите каждую минуту?
– Да.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-7

Озимые в 2023 году в хозяйстве радуют урожайностью больше, чем в прошлом. Особенно ячмень, рапс. Тритикале – и вовсе 50 центнеров с гектара. Хороший урожай прогнозируют кукурузы. А вот по яровым есть вопросы. Сказалось отсутствие дождей в конце весны – начале лета.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-10

Галина Буро, корреспондент:
Когда растения подрастали и требовали влаги, в Беларуси была тотальная засуха, теперь время жатвы, и что ни день, идут дожди. Кажется, хотя бы на пару недель раньше начинать уборочную кампанию. И это вполне реально, если скорректировать сроки сева озимых культур.

И в этом хозяйстве Лидского района времени зря не теряют. Параллельно с уборкой начали сеять озимый рапс на месте сжатого ярового ячменя.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-13

Святослав Красоцкий, агроном сельхозпредприятия «Песковцы»:
Начали сев на 10 дней раньше. Потому что сроки сжатые, объемы большие, погода неустойчивая, засуха в последнее время. Сохранение влаги – вот такой способ, который мы применили, это безотвальная обработка. Сеялка идет за глубокорыхлителем, и получается сохранение влаги. То есть потом получаются дружные всходы, растения входят в зиму дружные, крепкие, что сопутствует большому урожаю.

От нового подхода еще и экономия денег хозяйства, ведь он не требует двух культиваций, как это было раньше. Агроном Святослав Красоцкий лично следит за севом. Потомственный аграрий вернулся в родной агрогородок, в сельхозпредприятие, где всю жизнь трудится отец. Теперь вместе смотрят в одном направлении.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-16

Валерий Красоцкий, механизатор сельхозпредприятия «Песковцы»:
Мы второй год это сеем по такой технологии. Разница большая, в этом году намолотили рапса очень много – почти 2 тысячи тонн. А в те годы у нас доходило только до тысячи и меньше. Благодаря новой технологии и новому агроному.

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-19

Активнее заниматься севом озимых культур – ставит задачу Президент. Об этом Александр Лукашенко говорил во время командировки в западные регионы страны на минувшей неделе и повторил накануне, принимая решение о назначении нового главы Минсельхозпрода. В его лице глава государства ориентировал всех аграриев на эффективное использование каждого погожего дня в поле.

Лукашенко: «Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась».

В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии-22

Погода в сельском хозяйстве – фактор значимый, но не ключевой. Практика показывает, грамотно подобранная технология и, можно сказать, агрономические лайфхаки – ключ к гармоничной мелодии полей. А это и есть продовольственная безопасность страны.

# Посевная кампания # общество # Галина Буро # Александр Лукашенко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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