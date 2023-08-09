В Беларуси сажают озимые параллельно с уборочной. В чём плюсы такого тандема – рассказали аграрии

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к раннему севу озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погодные условия диктуют свои правила, и в плюсе те, кто вовремя подгоняет технологию под условия меняющегося климата. В 2023 году следует учесть ошибки и сместить срок сева – плюсы от этого будут и растениям, и сельхозпредприятиям. В Гродненской области в трех районах уже вывели сеялки на поля параллельно уборочной кампании. Наш корреспондент Галина Буро узнала преимущества такого тандема.

Звенит, если прислушаться. Только колосья спелой пшеницы имеют свою особую мелодию. Под нее на хлебном поле в Песковцах вальсируют сразу шесть комбайнов. Аккуратно, но в темпе, чтобы хрустальный пшеничный звон не испортила сырость. Комбайнер Антон Трайго в бункер отправил уже полторы тысячи тонн зерна. За лидерством не гонится, а вот с погодой приходится идти наперегонки.

Антон Трайго, комбайнер сельхозпредприятия «Песковцы»:

Погода пока еще чуть-чуть позволяет. А условия какие – чтобы поля были чистые, незаросшие и урожай.

– Между дождями ловите каждую минуту?

– Да.

Озимые в 2023 году в хозяйстве радуют урожайностью больше, чем в прошлом. Особенно ячмень, рапс. Тритикале – и вовсе 50 центнеров с гектара. Хороший урожай прогнозируют кукурузы. А вот по яровым есть вопросы. Сказалось отсутствие дождей в конце весны – начале лета.

Галина Буро, корреспондент:

Когда растения подрастали и требовали влаги, в Беларуси была тотальная засуха, теперь время жатвы, и что ни день, идут дожди. Кажется, хотя бы на пару недель раньше начинать уборочную кампанию. И это вполне реально, если скорректировать сроки сева озимых культур. И в этом хозяйстве Лидского района времени зря не теряют. Параллельно с уборкой начали сеять озимый рапс на месте сжатого ярового ячменя.

Святослав Красоцкий, агроном сельхозпредприятия «Песковцы»:

Начали сев на 10 дней раньше. Потому что сроки сжатые, объемы большие, погода неустойчивая, засуха в последнее время. Сохранение влаги – вот такой способ, который мы применили, это безотвальная обработка. Сеялка идет за глубокорыхлителем, и получается сохранение влаги. То есть потом получаются дружные всходы, растения входят в зиму дружные, крепкие, что сопутствует большому урожаю. От нового подхода еще и экономия денег хозяйства, ведь он не требует двух культиваций, как это было раньше. Агроном Святослав Красоцкий лично следит за севом. Потомственный аграрий вернулся в родной агрогородок, в сельхозпредприятие, где всю жизнь трудится отец. Теперь вместе смотрят в одном направлении.

Валерий Красоцкий, механизатор сельхозпредприятия «Песковцы»:

Мы второй год это сеем по такой технологии. Разница большая, в этом году намолотили рапса очень много – почти 2 тысячи тонн. А в те годы у нас доходило только до тысячи и меньше. Благодаря новой технологии и новому агроному.

Активнее заниматься севом озимых культур – ставит задачу Президент. Об этом Александр Лукашенко говорил во время командировки в западные регионы страны на минувшей неделе и повторил накануне, принимая решение о назначении нового главы Минсельхозпрода. В его лице глава государства ориентировал всех аграриев на эффективное использование каждого погожего дня в поле. Лукашенко: «Нам Гомельскую область надо именем революции вытаскивать из того болота, в котором она оказалась».