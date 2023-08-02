Студент БГУ: коллективному Западу можно противостоять, тем более с такими мощностями, как у Китая

В отличие от мелкого Запада белорусская молодежь мыслит масштабно, геополитически. ШОС и какие выгоды для этого Беларуси? В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:

В современном мире гегемония Америки – мир застыл. Наиболее продуктивные периоды развития науки, технологий – это противостояние с Советским Союзом и Западом. Поэтому коллективному Западу можно противостоять, как это был раньше, тем более с такими мощностями, как у Китая. Несмотря на то, что у нас есть большой друг, брат – РФ, очень хорошо иметь друга в Китае. Потому что если Китай в нас будет заинтересован, это будет гарантия мира, стабильности и безопасности.

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