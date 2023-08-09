В России есть министерства по делам молодёжи. Почему такую практику стоит применять в Беларуси?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Молодежный парламент есть, а молодежного правительства нет. Или хотя бы ведомства.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Молодежное правительство – это, конечно, очень круто. Но молодежный департамент, Министерство по делам молодежи, молодежной политики было бы очень кстати. У нас есть хороший пример – это РФ, где в каждой территориальной единице есть свои министерства по молодежной политике. Это хорошая практика. Они аккумулируют в себе все мероприятия, проекты, инициативы, финансирование. Они могут грамотно и точечно работать с каждым предложением, отвечать за каждый проект, отвечать, чтобы молодежь в каждой территориальной единице была обеспечена должным вниманием.
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