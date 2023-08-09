Сняли несуществующую квартиру. На рынке съёмного жилья в Минске орудуют мошенники

Новости Беларуси. Мошенники в деле. В столице увеличилось число афер на рынке съемного жилья. Об этом рассказали в ГУВД Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последний месяц зафиксировано более 20 случаев мошенничества с арендными квартирами. Людей ловят на заманчивые предложения с красивой картинкой и привлекательной ценой. Разумеется, за бронь апартаментов мошенники просят внести предоплату. Вот только после того, как деньги переведены, клиенты выясняют, что сняли несуществующую квартиру, а арендодатели исчезли. Как не попасть в руки мошенников, расскажет Диана Головач. На одной из онлайн-площадок потерпевшая нашла заманчивое предложение об аренде. Хорошая квартира, удобное расположение, транспорт рядом. Желающих очень много, единственное требование – предоплата. Девушка внесла 150 рублей. Дальше больше – арендодатель требовал всю сумму. Внесла, однако потерпевшая в жилые метры так и не заехала.

Потерпевшая:

Было очень как-то доверительно то, что предложили сбросить паспорт вместе со скриншотом фотографий. Эта же фотография была в Telegram этой девушки, поэтому сомнений, что это какой-то реальный человек, который заинтересован в том, чтобы сдать свою квартиру в короткие сроки, приехать на один день – сомнений вообще не было. Компания минчан хотела отдохнуть на выходных. Для этого нужно было снять коттедж. В социальной сети жительница столицы нашла интересное предложение. Красиво оформлено и отзывы хорошие. Доверие не подорвала даже стопроцентная предоплата. В итоге отдохнуть в хорошей компании не смогли.

Потерпевшая:

Через пару дней увидели на ресурсе Onlíner именно эти домики с этими же фотографиями. Так мы решились выйти на связь с девушкой, с которой была переписка, но она уже удалила страницу и заблокировала номер. Аренда жилья – дело непростое. Обычно нервы у тех, кто ищет крышу над головой, на пределе. А если появляются нечестные арендодатели, то найти заветные квадраты становится головной болью. В Минске перед началом учебного года выросло число случаев мошенничества с арендой жилья – читайте здесь.