Лукашенко о новых подходах к общественной безопасности: «Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду»

Новости Беларуси. Законодательные изменения должны коснуться важной сферы – системы мониторинга общественной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение главы государства представили соответствующий проект указа. Александр Лукашенко подчеркнул – нужно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это исконная функция любого государства – общественная безопасность. Особенно по итогам прошлого года мы хорошо понимаем сегодня, что такое общественная безопасность и на чем она основана. Нам надо работать на перспективу. В том числе с использованием современных технических средств, уровень которых должен отвечать предъявляемым требованиям и складывающейся обстановке. В связи с этим мне представлен проект указа, предусматривающий изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности. Прошу доложить, как новые подходы повысят общественную безопасность, какая нагрузка в целом ложится в связи с этим на бюджет.

При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. И эта самая общественная безопасность должна быть, особенно функции и методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду. Кроме того, следует тщательно проработать вопрос защиты информации. Принять все меры для недопущения уязвимости системы. Весьма актуально. Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий. Проблема архиважная.