«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду
Александр Лукашенко:
Смотри, забьет!
Наиля Аскер-заде:
Забила?
Александр Лукашенко:
Забила, да! Вот тебе первая шайба в жизни.
Президент Беларуси пригласил журналистку телеканала «Россия 1» Наилю Аскер-заде на одну из тренировок. Она проходила вечером в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик-Арена».
Наиля Аскер-заде:
А часто получается выходить на лед?
Александр Лукашенко:
Раза три в неделю. Три игры, вот сейчас увидишь, какие. Ты не волнуйся. Тебя будут объезжать аккуратно, но могут зацепить.
Наиля Аскер-заде:
Да я как-нибудь у бортика постоять.
Александр Лукашенко:
Не-не-не, ты что. Ты должна играть по-настоящему.
Александр Лукашенко:
Давай, ну, догоняй. Давай вот вперед смотри, под ноги не смотри. Если упадешь на колени – не страшно в этих щитках. Слышишь?
Наиля Аскер-заде:
Да, Николай полностью меня экипировал.
Александр Лукашенко:
Все, он свои тебе щитки отдал.
Александр Лукашенко:
Сейчас будешь забивать все шайбы.
Наиля Аскер-заде:
Нет, лучше вы покажите сначала.
Александр Лукашенко:
Подошла, шайбу – раз! – туда. Вот видишь, а она там. Ну!
Наиля Аскер-заде:
1:1. Россия – Беларусь.
Александр Лукашенко:
Ох, ты слушай, она слету забивает!
Наиля Аскер-заде:
Победила дружба!
Александр Лукашенко:
Да.