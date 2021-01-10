«Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

Александр Лукашенко:

Смотри, забьет! Наиля Аскер-заде:

Забила? Александр Лукашенко:

Забила, да! Вот тебе первая шайба в жизни.

Президент Беларуси пригласил журналистку телеканала «Россия 1» Наилю Аскер-заде на одну из тренировок. Она проходила вечером в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик-Арена».

Наиля Аскер-заде:

А часто получается выходить на лед? Александр Лукашенко:

Раза три в неделю. Три игры, вот сейчас увидишь, какие. Ты не волнуйся. Тебя будут объезжать аккуратно, но могут зацепить.

Наиля Аскер-заде:

Да я как-нибудь у бортика постоять. Александр Лукашенко:

Не-не-не, ты что. Ты должна играть по-настоящему.

Александр Лукашенко:

Давай, ну, догоняй. Давай вот вперед смотри, под ноги не смотри. Если упадешь на колени – не страшно в этих щитках. Слышишь? Наиля Аскер-заде:

Да, Николай полностью меня экипировал.

Александр Лукашенко:

Все, он свои тебе щитки отдал.

Александр Лукашенко:

Сейчас будешь забивать все шайбы. Наиля Аскер-заде:

Нет, лучше вы покажите сначала. Александр Лукашенко:

Подошла, шайбу – раз! – туда. Вот видишь, а она там. Ну!