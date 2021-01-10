Александр Лукашенко: нас с Владимиром Путиным загнали уже намертво в одну команду

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». «Слушай, она слёту забивает!» Александр Лукашенко сыграл в хоккей с российской журналисткой Наиля Аскер-заде:

А с Путиным вы в одной команде или в разных? Александр Лукашенко:

Он не играет со мной в разных. Еще сейчас и Колю берет. Мы втроем играем – я, он и Коля.

Александр Лукашенко:

В одной? Александр Лукашенко:

Коля у нас бегает за нас, а мы уже там помогаем. Это товарищеский матч в Сочи. Путин традиционно вышел на лед под номером 11. У Лукашенко-старшего на форме – № 1, у Лукашенко-младшего – № 31. На всех белая форма, только у гостей с белорусским орнаментом. Итоговый счет – 13:4 в пользу белых.