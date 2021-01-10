«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
А сейчас какие интересы? Спорт или еще, может быть, какие-то хобби?
Николай Лукашенко:
Конечно же, хоккей, общее занятие спортом, музыка, наверное, тоже крупное мое занятие. Я играю на фортепиано седьмой год.
Александр Лукашенко:
Будет фортепиано – он тебе изобразит Рахманинова. Там у нас камень преткновения. Коля: «Ну, Рахманинов!»
Наиля Аскер-заде:
Для вас или, может быть, для дамы сердца?
Александр Лукашенко:
Ну, это еще такую даму надо найти, которая бы Рахманинова любила.
Наиля Аскер-заде:
Не встретили еще?
Николай Лукашенко:
Нет, не встречал. Для дамы сердца есть другой репертуар.
Наиля Аскер-заде:
Все, сейчас все телезрительницы примкнут к экранам. Какой репертуар для дамы сердца?
Александр Лукашенко:
Вот я тоже не знаю.
Николай Лукашенко:
Более романтической направленности.
Александр Лукашенко:
«Мурка».
Наиля Аскер-заде:
Это у вас, в ваши времена была «Мурка».
Александр Лукашенко:
Почему – в наши? Это в твои «Мурка», в мои не было. Почему я говорю «Мурка»? Вот, соберутся там компанией, бывают же разные люди, спортсмены…