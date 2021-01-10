«Это ещё такую даму надо найти». Николай Лукашенко рассказал о своей личной жизни

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля Аскер-заде:

А сейчас какие интересы? Спорт или еще, может быть, какие-то хобби? Николай Лукашенко:

Конечно же, хоккей, общее занятие спортом, музыка, наверное, тоже крупное мое занятие. Я играю на фортепиано седьмой год.

Александр Лукашенко:

Будет фортепиано – он тебе изобразит Рахманинова. Там у нас камень преткновения. Коля: «Ну, Рахманинов!» Наиля Аскер-заде:

Для вас или, может быть, для дамы сердца? Александр Лукашенко:

Ну, это еще такую даму надо найти, которая бы Рахманинова любила. Наиля Аскер-заде:

Не встретили еще? Николай Лукашенко:

Нет, не встречал. Для дамы сердца есть другой репертуар.