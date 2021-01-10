«Мы дни рождения свои не отмечаем». Как Александр Лукашенко с сыном проводит праздники?

Наиля Аскер-заде:

А у вас в семье есть проблемы отцов и детей?

Александр Лукашенко:

Наверное, как и везде. У сыновей с отцом не то чтобы какая-то конкуренция, а всегда есть, что у одного такая точка зрения, он подрастает – какая-то другая точка зрения. Всегда искрит.

Какие недостатки есть в жизни сына Президента? Рассказал Николай Лукашенко

Наиля Аскер-заде:

А что скажет Николай? У вас есть конкуренция?

Николай Лукашенко:

Конечно, у нас есть конкуренция и конфликтные ситуации есть, но мы их эффективно решаем.