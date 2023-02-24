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Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат

24 февраля 2023 20:04
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Новости Беларуси. Слуцк официально стал культурной столицей Беларуси. 24 февраля состоялась торжественная церемония передачи городу этого почетного статуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе райисполкома министр культуры вручил соответствующий сертификат.

Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат-1

Приветствуя гостей торжественного мероприятия, Анатолий Маркевич подчеркнул, что именно культура призвана пробуждать лучшие человеческие качества, сохранять традиции и историю. Слуцк на карте Беларуси – один из древнейших городов со своей уникальной архитектурой и прошлым. Чаще всего город ассоциируется со знаменитой мануфактурой шелковых поясов. Но и сегодня на слуцкой земле немало тех, кто продолжает прославлять родной край. Свои таланты они обязательно продемонстрируют на различных творческих площадках на протяжении года. Программа мероприятий в рамках проведения республиканской акции включает более сотни пунктов. Литературные вечера, концерты, театральные представления – публику будут удивлять как любительские коллективы, так и профессионалы.

Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сапраўды, слуцкая зямля гэта асаблівая зямля, таму што адзін з першых гарадоў, які атрымаў у свой час Магдэбургскае права. Гэта зямля, дзе зараджалася тэатральнае майстэрства, школа харэаграфіі. Вельмі важна тое, што мы разам гэтыя традыцыі не проста ведаем, а іх беражом. І паказваем іх нашым людзям, каб яны маглі датуліцца, прыхіліцца да вялікай гісторыі, нашай спадчыны.

Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат-7

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Очень приятно, что Слуцк завоевал такое право – проводить «Культурную столицу» именно в честь 85-летия нашей области, что очень важно и торжественно. В Минской области, честно сказать, уже проходили эти мероприятия, как нигде: это Борисов, Несвиж, Молодечно. Но то, что Слуцк – это особенно. Это слуцкий пояс, обычаи, традиции граждан и в целом народа.

Отметим, республиканская акция «Культурная столица Беларуси» проходит ежегодно с 2010 года.

Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат-10

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# Государственная политика в области культуры # общество # Иван Маркевич # Анатолий Маркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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