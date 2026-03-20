Новости по тегу #Иван Маркевич

В Минске и Гаване в режиме видеоконференции прошел межпарламентский семинар, посвященный этому вопросу.
Решено сосредоточить усилия парламентариев на достижении конкретных результатов сотрудничества с зарубежными партнерами. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.
Как отмечено в ходе заседания, между нотариусами и регистраторами налажено хорошее взаимодействие, граждане положительно отзываются о новом формате оказания услуг.
Документ – обширный, затрагивает интересы широкого круга субъектов хозяйствования и граждан. После всех обсуждений планируется внести изменения и дополнения в том числе в Кодекс о земле.
Необходимо работать над внедрением новых технологий и механизацией всех процессов производства. А вот кадровый вопрос решать за счет создания в сельской местности достойных условий.
Одно из важных новшеств – продление до 1 января 2028 года так называемой земельной амнистии. Так люди смогут узаконить свои права на землю, если они ранее использовали ее неправильно.
Основная доля экспорта белорусской сельхозпродукции приходится именно на рынок России. Оттуда она распространяется в другие дружественные страны. Однако логистика и торговля – лишь часть большой совместной работы по развитию АПК.
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