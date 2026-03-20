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Новости по тегу #Иван Маркевич

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере
20 марта 2026 06:39

Беларусь и Куба намерены расширять сотрудничество в аграрной сфере

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей
14 марта 2026 07:33

Работа в округах и закрепление кадров на селе – что обсудили на заседании Совета Палаты представителей

Депутаты проанализировали практику по вопросам госрегистрации недвижимости в Беларуси
14 ноября 2025 06:49

Депутаты проанализировали практику по вопросам госрегистрации недвижимости в Беларуси

Депутаты рассмотрели предложения в законопроект по вопросам регулирования земельных отношений
04 ноября 2025 11:12

Депутаты рассмотрели предложения в законопроект по вопросам регулирования земельных отношений

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства
10 июня 2025 11:40

В Минске обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и России в сфере сельского хозяйства

Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении
14 ноября 2024 10:56

Законопроект по вопросам госрегистрации недвижимого имущества принят во втором чтении

Разработку программ Союзного государства в сфере АПК рассмотрели на заседании Парламентского собрания
18 октября 2024 10:38

Разработку программ Союзного государства в сфере АПК рассмотрели на заседании Парламентского собрания

«Учеников года» выбрали в Минской области – 21 школьник получил звание в 7 номинациях
15 января 2024 17:39

«Учеников года» выбрали в Минской области – 21 школьник получил звание в 7 номинациях

Победителей и призёров выставочного проекта на Кургане Славы наградили в Миноблисполкоме
22 ноября 2023 14:12

Победителей и призёров выставочного проекта на Кургане Славы наградили в Миноблисполкоме

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля
02 августа 2023 14:34

Памятный знак Шимону Пересу открыли в Воложинском районе. Это малая родина девятого президента Израиля

Белорусы возложили цветы к мемориалу в честь освобождения Молодечно
04 мая 2023 14:03

Белорусы возложили цветы к мемориалу в честь освобождения Молодечно

Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат
24 февраля 2023 20:04

Слуцк – культурная столица Беларуси. Анатолий Маркевич вручил главе райисполкома соответствующий сертификат