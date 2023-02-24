«Организму тяжело переварить». Какие продукты несовместимы при похудении?
Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Есть все и худеть. Таисия, это возможно или нет?
Таисия Мелешко, клинический нутрициолог:
Это возможно, на самом деле.
Ольга Шерснева:
Рассказывайте.
Таисия Мелешко:
Самое главное правило при снижении веса: если вы хотите похудеть, первое, что должны сделать – на обед не совмещать белок, то есть мясо, птица, рыба, и крупы – это гречка, рис, макароны.
Ольга Шерснева:
Мне диетолог наоборот прописал. Грубо говоря, три раза в день гречка, крупы и мясо.
Таисия Мелешко:
Я расскажу. Например, на завтрак вы кушаете кашу долгой варки обязательно. Не та, которая варится одну, две, пять минут, а именно от 15 минут. На обед, например, вы кушаете мясо и овощи либо крупа, та же самая гречка, например, рис и овощи.
Ольга Шерснева:
Но не мясо, да?
Таисия Мелешко:
Нельзя кушать и мясо, и крупу. Если вы на программе снижения веса, то мы разделяем, крупу – гарнир и мясо. То есть мы кушаем мясо и овощи либо крупу и овощи.
Ольга Шерснева:
Я меняю диетолога, она мне говорит неправду.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему так делается?
Таисия Мелешко:
Это сложные взаимодействия. Организму тяжело переварить, если мы кушаем все совместно.
Алеся Лакина:
Вырабатываются определенные ферменты для переваривания мяса.
Таисия Мелешко:
Да, их просто не хватает. Даже если вы, например, скушаете самую полезную гречку, самый полезный помидор с вашей грядки и отварную курицу, то сначала организм направит свои силы на то, чтобы переварить сначала самое простое. Это овощи, потом мясо и на крупу, например, уже не останется столько сил, ферментов. Она, по-простому, если сказать, будет откладываться в лишний вес. На ужин обязательно кушать овощи, если вы худеете, и белок.
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