«Организму тяжело переварить». Какие продукты несовместимы при похудении?

Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Есть все и худеть. Таисия, это возможно или нет?

Таисия Мелешко, клинический нутрициолог:

Это возможно, на самом деле. Ольга Шерснева:

Рассказывайте. Таисия Мелешко:

Самое главное правило при снижении веса: если вы хотите похудеть, первое, что должны сделать – на обед не совмещать белок, то есть мясо, птица, рыба, и крупы – это гречка, рис, макароны. Ольга Шерснева:

Мне диетолог наоборот прописал. Грубо говоря, три раза в день гречка, крупы и мясо.