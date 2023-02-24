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Строительство метро, благоустройство и капремонты. Куда ещё пойдёт бюджет Минска в 2023-м?

24 февраля 2023 19:32
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Новости Беларуси. Изменения в столичный бюджет внесли на 41-й сессии Мингорсовета. Одно из них – запланированный выпуск облигаций Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительство метро, благоустройство и капремонты. Куда ещё пойдёт бюджет Минска в 2023-м?-1

Основная цель решения – направить средства на строительство метро. Кроме этого, дополнительное финансирование будет выделено на завершение работ и ввода в эксплуатацию парадного входа в Центральный детский парк имени Максима Горького. Это связано с изменениями в проектно-сметной документации. Также средства направят на цветочное оформление города и приобретение специальной коммунальной техники.

Строительство метро, благоустройство и капремонты. Куда ещё пойдёт бюджет Минска в 2023-м?-4

Игорь Русакевич, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:
Фактически появляется дополнительный источник, чтобы программа строительства метрополитена, которая планируется на этот год, была полностью обеспечена источниками финансирования, деньгами. Также 16 миллионов выделяется на закупку вагонов для нашего метрополитена, чтобы третья линия метро функционировала после строительства новых станций более плотно.

Строительство метро, благоустройство и капремонты. Куда ещё пойдёт бюджет Минска в 2023-м?-7

Кроме того, депутаты Мингорсовета утвердили план действий по наведению порядка и благоустройству города на 2023 год. Предусмотрено проведение капитального ремонта жилых домов, обновление подъездов и асфальтового покрытия внутридворовых проездов. Особое внимание уделят благоустройству прилегающих к жилой застройке территорий и ремонту спортивных и детских игровых площадок.

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# Бюджет Минска # общество # Игорь Русакевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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