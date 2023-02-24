Строительство метро, благоустройство и капремонты. Куда ещё пойдёт бюджет Минска в 2023-м?

Новости Беларуси. Изменения в столичный бюджет внесли на 41-й сессии Мингорсовета. Одно из них – запланированный выпуск облигаций Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основная цель решения – направить средства на строительство метро. Кроме этого, дополнительное финансирование будет выделено на завершение работ и ввода в эксплуатацию парадного входа в Центральный детский парк имени Максима Горького. Это связано с изменениями в проектно-сметной документации. Также средства направят на цветочное оформление города и приобретение специальной коммунальной техники.

Игорь Русакевич, председатель комиссии Минского городского Совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:

Фактически появляется дополнительный источник, чтобы программа строительства метрополитена, которая планируется на этот год, была полностью обеспечена источниками финансирования, деньгами. Также 16 миллионов выделяется на закупку вагонов для нашего метрополитена, чтобы третья линия метро функционировала после строительства новых станций более плотно.