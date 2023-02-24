Почему женщинам 40+ тяжело худеть? Ответила нутрициолог

Когда вам 20, 25 и даже 30 лет, похудеть при желании и определенной силе воли очень просто. Неделя диеты – и килограммы растают как дым. Но с возрастом сбросить даже два килограмма – это уже настоящий подвиг. После 40 люди часто полнеют, даже если не меняют образ жизни и режим питания. О том, как есть и не толстеть, что позволит сохранить стройность до преклонного возраста, а может не стоит вести борьбу с лишними сантиметрами и принять себя такой, какая есть, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Таисия Мелешко, клинический нутрициолог: Конечно же, важную роль играет питание и образ жизни. В современном мире XXI века мир уходит от диет, голодовок, люди перестают считать калории. На самом деле, это очень важно, потому что, если разобраться, как определили калорийность пищи: есть специальный прибор – калориметр. В него поместили какой-то кусок пищи, например, кусок торта, и сжигают его. Количество тепла, которое образовалось в результате сжигания продукта – это и есть калорийность пищи. Люди, которые на протяжении долгого времени, нескольких лет, десятилетий придерживались диет, каких-то жестких ограничений, их организм сейчас просто начинает, если сказать по-простому, где-то сдавать. Если мы, например, в молодости не очень хорошо относились к себе, где-то сильно ограничивали, слишком большие перерывы между приемами пищи, то, чем старше мы становимся, тем тяжелее держать себя в форме.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть голодать в молодом возрасте нельзя, сидеть на диетах нельзя? Нужно жить нормально?

Таисия Мелешко:

Да, не рекомендовано. На самом деле, сейчас очень популяризировано интервальное голодание. Если вы сторонник интервального голодания, придерживаетесь всех принципов, то это да. Но если вы сами по себе решили, что я просто хочу есть один раз в день – это, например, будет овощи или куриная грудка, то это совсем не про здоровье.

Конфеты, которые насытят организм и заменят шоколадку. Рецепт от шеф-повара – подробнее здесь.