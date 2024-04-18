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«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?

18 апреля 2024 16:01
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Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Прежде чем минский холодильник сойдет с конвейера, к нему прикоснутся сотни рук. И это притом, что многие операции здесь выполняют роботы. Но и для человека не нужно лишних слов.

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?-1

Владимир Комаров, слесарь предприятия по выпуску бытовой техники:
На одну операцию отводится 30 секунд. Все следят за предыдущей операцией. Проверяют, чтобы качество было. У нас много работает и глухонемых. За пару лет язык глухонемых выучил. Пару лет со мной стоял глухонемой. Я выучил почти. С ним могу спокойно общаться, он меня понимает, я его понимаю.

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?-4

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Не канула в Лету знаменитая марка и в 1990-е. А потому утратить ее сейчас было бы преступлением.

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?-7

А потому задача от Президента – найти траекторию устойчивого взлета. 

Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъем – это направление мы будем оставлять – подробности.

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?-10

Дмитрий Харитончик, генеральный директор предприятия по выпуску бытовой техники:
Когда начался ковид, ковидные ограничения, многие предприятия вообще остановились, особенно конкуренты или выпускающие аналогичную продукцию. Конечно же, объективно возникли сложности с поставкой тех или иных комплектующих, материалов, сырья. То же самое было и в период ограничений 2022 года, когда наши так называемые партнеры начали вводить ограничения. И наши поставщики многие отказались от дальнейшего сотрудничества с «Атлантом», это тоже накладывало свои определенные отпечатки. Но предприятие в тот момент смогло выпустить необходимый объем продукции. Он был существенно выше, чем в предыдущие годы.

По сути, завод воспользовался той ситуацией, именно уходом с нашего основного рынка – рынка Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана – многих иностранных производителей бытовой техники. Наши партнеры из Китая, Турции, видя эту ситуацию, конечно же, предприняли существенные, серьезные шаги для вхождения на этот рынок, чтобы его занять. И мы видим, к сожалению, факты определенного демпинга, когда товар заходит по ценам существенно ниже, чем они должны быть.

Рынок бытовой техники любого государства – кусок лакомый. Выстоять в условиях жесткой конкуренции непросто. Она порой превращается в бои без правил, а иногда и в настоящую информационную войну, где для достижения цели все средства хороши.

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?-13

Руслан Барановский, заместитель генерального директора предприятия по выпуску бытовой техники:
Это огромный бизнес, большие деньги. Это касается выживания производителей. Это интернет-ресурсы, то есть все доступно, легко. С точки зрения коммуникации поделиться информацией – никаких проблем. Два-три нажатия – это уже распространяется. Может нанят быть актер, который будет участвовать в ролике. И не будешь тратить ресурсы, чтобы вывести его, как говорится, на чистую воду.

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# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Харитончик

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