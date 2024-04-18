«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Прежде чем минский холодильник сойдет с конвейера, к нему прикоснутся сотни рук. И это притом, что многие операции здесь выполняют роботы. Но и для человека не нужно лишних слов.

Владимир Комаров, слесарь предприятия по выпуску бытовой техники:

На одну операцию отводится 30 секунд. Все следят за предыдущей операцией. Проверяют, чтобы качество было. У нас много работает и глухонемых. За пару лет язык глухонемых выучил. Пару лет со мной стоял глухонемой. Я выучил почти. С ним могу спокойно общаться, он меня понимает, я его понимаю.

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Не канула в Лету знаменитая марка и в 1990-е. А потому утратить ее сейчас было бы преступлением.

А потому задача от Президента – найти траекторию устойчивого взлета. Гендиректор «Атлант»: станкостроение переживает подъем – это направление мы будем оставлять – подробности.