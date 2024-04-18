Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры

Почему белорусская техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача найти самое лучшее и создать этот компьютер. Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное.

1 сентября 2022 года. В День знаний новостные ленты пестрят заголовками. Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Конечно, современный отечественный гаджет – продукт нашего времени. Но еще это восстановление исторической справедливости. Минск вернул себе имя интеллектуальной столицы.