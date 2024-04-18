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Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры

18 апреля 2024 16:15
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Почему белорусская техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача найти самое лучшее и создать этот компьютер. Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное.

Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры-4

1 сентября 2022 года. В День знаний новостные ленты пестрят заголовками. Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Конечно, современный отечественный гаджет – продукт нашего времени. Но еще это восстановление исторической справедливости. Минск вернул себе имя интеллектуальной столицы. 

Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры-7

Александр Янковский, руководитель Департамента продвижения и продаж МПО вычислительной техники:
Мы – завод МПО ВТ, а когда-то был завод Орджоникидзе. Расшифровывался как завод вычислительной техники. И это надо было всем сказать, что мы вернули себе свое имя, то есть этим первым белорусским ноутбуком мы вернули свою историю, которая уже более полувека длится. История завода, когда завод выпускал отечественное. Тогда это было другое Отечество, а сейчас это наше текущее Отечество. Поэтому да, конечно, это задача с двумя выводами, двумя ответами. Это первый белорусский ноутбук, который вернул славу. И сейчас, расширяя наш модельный ряд, мы хотим даже предложить собрать коллекцию: к ноутбуку купить монитор, к монитору купить мини-ПК. Это все будет наше, белорусское.

Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры-10

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# Информационные технологии # общество # Александр Лукашенко

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