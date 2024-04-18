Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?
Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Стиральная машина минской марки сегодня по максимуму белорусская, но в ее родословной есть итальянские корни. С чего все начиналось?
Александр Орловский, начальник производства стиральных машин:
В 2003 году мы уже начали выпуск стиральных машин. На сегодня такт выпуска стиральной машины занимает 27 секунд. Мы в смену, за 8 часов, выпускаем, условно, сегодня 910 стиральных машин. Со второго полугодия объемы у нас будут увеличиваться, мы будем переходить уже на двусменку, двусменный режим работы. Если мы сейчас по 910 выпускаем, то планируем выпускать по 1 420.
Производство бытовой техники – это стратегия на несколько лет вперед. Это правило минский производитель усвоил на зубок. И чтобы быть конкурентоспособным в 2030 году, думать об этом нужно уже сегодня.
Алексей Гаврис, начальник конструкторского бюро предприятия по выпуску бытовой техники:
К сожалению, как в старые добрые времена, такого уже не бывает. Что один человек в гараже, осенило его и он смог создать иной, совершенно новый продукт. Сейчас это коллективная работа. Это работа, которая требует подготовки. Для того чтобы выпускать продукцию в 2030 году, мы уже сегодня прорабатываем определенные решения, оцениваем, куда движется мир, куда движемся мы, что нашему потребителю потребуется. Как те же мобильные телефоны – был тренд на сенсорные экраны, и в этом направлении все развивалось. Точно так же и в бытовой технике – появляются определенные тренды под запросы потребителя. Это может быть как максимальный объем. Тогда уже заранее мы прорабатываем, как мы можем обеспечить минимальную толщину наших стенок для холодильника, но в то же время чтобы они обеспечивали необходимый уровень теплоизоляции.
Каким будет минский холодильник или стиральная машина через 5 или 10 лет, пока говорить рано. Но то, что понятно уже сегодня, – покупатель все чаще предпочитает белорусское.
Дмитрий Харитончик, генеральный директор предприятия по выпуску бытовой техники:
Сегодня мы видим определенный возврат к нашим национальным традициям, с одной стороны; с другой стороны, к предпочтению национальному продукту. Если этот продукт – изделие достаточно сложное, то без серьезной конструкторской, технологической школы, даже купив технологию, это сделать очень сложно. Поэтому да, это наше конкурентное преимущество было всегда – именно хорошая конструкторская, технологическая школа, которая позволяла нам всегда оперативно реагировать на запрос времени, запрос покупателя.
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