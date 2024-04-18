Прямой эфир

Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?

18 апреля 2024 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Стиральная машина минской марки сегодня по максимуму белорусская, но в ее родословной есть итальянские корни. С чего все начиналось?

Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?-1

Александр Орловский, начальник производства стиральных машин:
В 2003 году мы уже начали выпуск стиральных машин. На сегодня такт выпуска стиральной машины занимает 27 секунд. Мы в смену, за 8 часов, выпускаем, условно, сегодня 910 стиральных машин. Со второго полугодия объемы у нас будут увеличиваться, мы будем переходить уже на двусменку, двусменный режим работы. Если мы сейчас по 910 выпускаем, то планируем выпускать по 1 420.

Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?-4

Производство бытовой техники – это стратегия на несколько лет вперед. Это правило минский производитель усвоил на зубок. И чтобы быть конкурентоспособным в 2030 году, думать об этом нужно уже сегодня.

Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?-7

Алексей Гаврис, начальник конструкторского бюро предприятия по выпуску бытовой техники:
К сожалению, как в старые добрые времена, такого уже не бывает. Что один человек в гараже, осенило его и он смог создать иной, совершенно новый продукт. Сейчас это коллективная работа. Это работа, которая требует подготовки. Для того чтобы выпускать продукцию в 2030 году, мы уже сегодня прорабатываем определенные решения, оцениваем, куда движется мир, куда движемся мы, что нашему потребителю потребуется. Как те же мобильные телефоны – был тренд на сенсорные экраны, и в этом направлении все развивалось. Точно так же и в бытовой технике – появляются определенные тренды под запросы потребителя. Это может быть как максимальный объем. Тогда уже заранее мы прорабатываем, как мы можем обеспечить минимальную толщину наших стенок для холодильника, но в то же время чтобы они обеспечивали необходимый уровень теплоизоляции.

Каким будет минский холодильник или стиральная машина через 5 или 10 лет, пока говорить рано. Но то, что понятно уже сегодня, – покупатель все чаще предпочитает белорусское.

Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?-10

Дмитрий Харитончик, генеральный директор предприятия по выпуску бытовой техники:
Сегодня мы видим определенный возврат к нашим национальным традициям, с одной стороны; с другой стороны, к предпочтению национальному продукту. Если этот продукт – изделие достаточно сложное, то без серьезной конструкторской, технологической школы, даже купив технологию, это сделать очень сложно. Поэтому да, это наше конкурентное преимущество было всегда – именно хорошая конструкторская, технологическая школа, которая позволяла нам всегда оперативно реагировать на запрос времени, запрос покупателя.

Читайте также:

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?

Как выглядит холодильник минского производства для рынка Африки?

В 90-е думали, чем наполнить холодильник, а сейчас – как вписать его в интерьер. О чем не забыли белорусские домохозяйки?

# Предприятия Беларуси # общество # Дмитрий Харитончик

Другие новости рубрики

Все новости
«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?
18 апреля 2024 16:39

«Кровь, сажа, человеческий жир». Как проводят тест на чистоту для стиральных машин?

Обретение новых смыслов. Как правильно пережить кризис среднего возраста?
18 апреля 2024 16:39

Обретение новых смыслов. Как правильно пережить кризис среднего возраста?

«Даже лучше известных мировых брендов». Чем уникален белорусский ноутбук?
18 апреля 2024 16:32

«Даже лучше известных мировых брендов». Чем уникален белорусский ноутбук?

«Практически присутствие в кинотеатре». Почему белорусы всё чаще покупают телевизоры отечественного производства?
18 апреля 2024 16:23

«Практически присутствие в кинотеатре». Почему белорусы всё чаще покупают телевизоры отечественного производства?

Погиб в бою при отражении налёта вражеских самолётов, семья попала в лагерь смерти. «Незабытые истории»
18 апреля 2024 16:17

Погиб в бою при отражении налёта вражеских самолётов, семья попала в лагерь смерти. «Незабытые истории»

Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры
18 апреля 2024 16:15

Александр Лукашенко показал первый ноутбук, сделанный в Беларуси. Архивные кадры

Как выглядит холодильник минского производства для рынка Африки?
18 апреля 2024 16:12

Как выглядит холодильник минского производства для рынка Африки?

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?
18 апреля 2024 16:01

«Сложности с поставкой». Как рынку белорусской бытовой техники удалось выстоять в условиях санкций?

В 90-е думали, чем наполнить холодильник, а сейчас – как вписать его в интерьер. О чём не забыли белорусские домохозяйки?
18 апреля 2024 16:01

В 90-е думали, чем наполнить холодильник, а сейчас – как вписать его в интерьер. О чём не забыли белорусские домохозяйки?

Героически сражались за Победу оба прадедушки, были тяжело ранены в боях. «Незабытые истории»
18 апреля 2024 14:30

Героически сражались за Победу оба прадедушки, были тяжело ранены в боях. «Незабытые истории»

Эта инфекция влияет на здоровье желудка. Врач рассказала, чем опасен хеликобактер
18 апреля 2024 14:23

Эта инфекция влияет на здоровье желудка. Врач рассказала, чем опасен хеликобактер

Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада
18 апреля 2024 14:11

Головченко: не видим смысла приглашать на ВНС представителей Запада