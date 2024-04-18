Сколько стиральных машин в день производят на минском предприятии?

Белорусский холодильник – бренд, который заработал себе громкое имя еще в советские годы. Почему наша бытовая техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа». Стиральная машина минской марки сегодня по максимуму белорусская, но в ее родословной есть итальянские корни. С чего все начиналось?

Александр Орловский, начальник производства стиральных машин:

В 2003 году мы уже начали выпуск стиральных машин. На сегодня такт выпуска стиральной машины занимает 27 секунд. Мы в смену, за 8 часов, выпускаем, условно, сегодня 910 стиральных машин. Со второго полугодия объемы у нас будут увеличиваться, мы будем переходить уже на двусменку, двусменный режим работы. Если мы сейчас по 910 выпускаем, то планируем выпускать по 1 420.

Производство бытовой техники – это стратегия на несколько лет вперед. Это правило минский производитель усвоил на зубок. И чтобы быть конкурентоспособным в 2030 году, думать об этом нужно уже сегодня.