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Героически сражались за Победу оба прадедушки, были тяжело ранены в боях. «Незабытые истории»

18 апреля 2024 14:30
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Историей своей семьи поделился Буйкевич Руслан Русланович, студент Белорусской государственной академии авиации.

Мой прадед Буйкевич Адам Иосифович родился в 1908 году в деревне Святица. Все сведения были найдены мной в книге «Память» издания 1989 года и на сайте «Память народа». Мой прадед служил в 202-й стрелковой дивизии в воинском звании красноармеец. При освобождении Венгрии он был тяжело ранен и доставлен в военный госпиталь в Австрии. В связи с тяжелыми осколочными ранениями умер в госпитале. У моего прадеда на родине остались четверо детей и жена.

Второй мой прадедушка Бляхник Адам Константинович родился в 1914 году. В 1941-м был призван в Красную армию на должность стрелка. На каком фронте мой прадедушка воевал, когда шла общая мобилизация в ряды Вооруженных сил СССР, в архивах не указано. В период с 1941-го по 1942 годы был тяжело ранен в бою. Прадедушка был отправлен в госпиталь, после лечения был демобилизован из армии и направлен в тыл.

Героически сражались за Победу оба прадедушки, были тяжело ранены в боях. «Незабытые истории»-1

8 июля 1944 года, после освобождения Барановичей и Барановичского района, был призван повторно в 9-й корпус 33-й гвардейской бригады 3-го батальона 1-го Белорусского фронта. Красная армия готовила стратегическое наступление по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. Прадедушка участвовал в Висло-Одерской стратегической операции по освобождению центральной части Польши и Варшавы. На подступах к Берлину возле реки Одер Красная армия несла многочисленные потери. Со слов прадедушки, река Одер поменяла свой цвет от крови наших солдат. В результате тяжелых кровопролитных боев прадедушка получил тяжелые осколочные ранения в ногу и грудную клетку. Долгое время лежал в госпитале. По выписке из госпиталя он пришел домой на костылях. Одна нога была короче другой на 3 сантиметра.

После окончания войны у Адама Константиновича и моей прабабушки Любови Владимировны родились двое детей. В послевоенное время прадед был выбран председателем колхоза «Заря коммунизма».

Адам Константинович был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу». Было много юбилейных медалей. Умер мой прадед в 1991 году.

Мне очень жаль, что я не был знаком ни с одним из своих прадедушек и прабабушек. Хотелось о многом с ними поговорить, попросить совета. Сказать огромное спасибо за Победу и пожать руку. Наша семья помнит и хранит память. Я очень рад поделиться историей нашей семьи и благодарен за ваш проект.

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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