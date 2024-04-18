Героически сражались за Победу оба прадедушки, были тяжело ранены в боях. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Историей своей семьи поделился Буйкевич Руслан Русланович, студент Белорусской государственной академии авиации.

Мой прадед Буйкевич Адам Иосифович родился в 1908 году в деревне Святица. Все сведения были найдены мной в книге «Память» издания 1989 года и на сайте «Память народа». Мой прадед служил в 202-й стрелковой дивизии в воинском звании красноармеец. При освобождении Венгрии он был тяжело ранен и доставлен в военный госпиталь в Австрии. В связи с тяжелыми осколочными ранениями умер в госпитале. У моего прадеда на родине остались четверо детей и жена.

Второй мой прадедушка Бляхник Адам Константинович родился в 1914 году. В 1941-м был призван в Красную армию на должность стрелка. На каком фронте мой прадедушка воевал, когда шла общая мобилизация в ряды Вооруженных сил СССР, в архивах не указано. В период с 1941-го по 1942 годы был тяжело ранен в бою. Прадедушка был отправлен в госпиталь, после лечения был демобилизован из армии и направлен в тыл.