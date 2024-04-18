Эта инфекция влияет на здоровье желудка. Врач рассказала, чем опасен хеликобактер

Хеликобактер считается самой распространенной инфекцией в мире. Открыта она была австралийскими учеными относительно недавно, в 80-е годы прошлого столетия. При наличии хеликобактера у человека может развиваться гастрит, язва и даже рак желудка.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Мерси»:

Хеликобактерная инфекция передается от человека к человеку со слюной через немытую посуду, через поцелуи. Чаще всего заражение происходит в детстве, поскольку иммунная система ребенка недостаточно устойчива к данной бактерии.

Согласно статистике, хеликобактер встречается более чем у 80 % населения нашей страны. Попав в организм, бактерия достигает желудка и внедряется в его слизистую оболочку. Часто такая инфекция бессимптомна. Проявлять себя она может на фоне воспалительных заболеваний.

Анастасия Целуевская:

Если мы говорим о симптомах, то могут быть боли в животе в эпигастральной области, может быть тяжесть, чувство подташнивания, отрыжка. Хеликобактерная инфекция может вызывать гастрит, который проявляется разной степенью выраженности, стадируется по определенным классификациям, по степени атрофии, метаплазии.

Диагностировать хеликобактерную инфекцию можно при помощи нескольких методов исследования. Золотым стандартом считается гистологическое.

Анастасия Целуевская:

Это могут быть эндоскопические методы исследования, зонд. Также можно использовать 13С-уреазный дыхательный тест. Он обладает достаточно высокой чувствительностью к определению инфекции. Определить хеликобактер можно с помощью выдыхаемого воздуха. Имеет значение именно качественный анализ. Если он есть, мы его лечим. Если хеликобактер не обнаружен, не лечим. На выполнение данного метода отводится полчаса. Удобная неинвазивная методика. Также можно определить хеликобактерную инфекцию с помощью антигена хеликобактера.