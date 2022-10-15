Сложно ли найти время для себя и как помогает государство – поговорили с многодетной мамой
Накануне мы отметили День матери, однако поздравления продолжают поступать в адрес наших милых, любимых мамочек. И представьте эти поздравления и добрые пожелания в тройном или даже семикратном размере. Да, именно такое оно, счастье многодетных мам. К слову, их труд высоко ценится государством, и на днях Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении 242 женщин орденом Матери. Среди них и гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, пятикратно счастливая мама, Татьяна Николаевна Левковец, продавец секции «Товары для женщин» ОАО «ЦУМ Минск».
Юлия Самусенко, ведущая:
Мы поздравляем вас с прошедшим праздником матери, поздравляем вас еще и с достойной наградой, полученной совсем недавно. Расскажите, вообще, какого это – быть многодетной мамой?
«Мама – это у нас для всех спасение в любом вопросе»
Татьяна Левковец, продавец секции «Товары для женщин» ОАО «ЦУМ Минск»:
А это очень просто. Главное – любить детей. Каждому уступать ребенку. Потому что мама – это у нас для всех и спасение в любом вопросе, и проконсультироваться с мамой только у нас, папа как бы больше по бытовым вопросам, а к маме все детки с доверием.
Юлия Самусенко:
Как вы вообще решили быть многодетной мамой? Это было осознанное решение или постепенно?
Татьяна Левковец:
Постепенно, потому что двое деток у меня старших отличаются, 7 лет – это первый класс – Виктория, Елизавета в садике, Евгения в садике. Они потому что активные, все. А старшим… Различие большое. Я не планировала, но у меня просто муж очень захотел, и поэтому мы решили еще троих. После того как детки подросли.
Юрий Царев, ведущий:
Есть у вас какое-то расписание семейное для детей, например? Понятное дело, что маме же надо время всем уделить.
Татьяна Левковец:
Ну, расписание… Просто как бы утро – это немножко сложнее, пока мы собираемся все. То есть это трое маленьких по разным садикам у нас, потому что одна в одном садике, другая, младшенькая, в другом. И в школе. Вот это самое тяжелое – успеть всех собрать. Естественно, еще разные завтраки у нас. Потому что один хочет одно, другой – другое.
Юрий Царев:
То есть у вас еще и меню?
Татьяна Левковец:
У нас меню сложное, потому что у нас детки каждый по-разному кушает. И вот, у мамы только самое сложное – это утро.
Юлия Самусенко:
Успеваете вообще время на себя находить?
Когда у многодетной мамы есть время на себя?
Татьяна Левковец:
Конечно. Особенно ночью.
Юлия Самусенко:
У многодетной мамы только это время для себя, да?
Татьяна Левковец:
Нет, не только. Еще когда, допустим, старшие… Пока с работы придут и пока у нас занят день общеобразовательно – школа и художественное. Тоже целый день нету. Старшим детям ужин успеть. У нас папа приходит с работы, если в первую смену работает, немножко маме помогает забрать детей. То есть уже у мамы немножечко времени есть, чтобы пару часиков каких-то на себя потратить.
Юрий Царев:
Хорошо, вы друг другу помогаете. А помощь государства ощущается?
«Мы построили квартиры с помощью государственной поддержки»
Татьяна Левковец:
Конечно.
Юрий Царев:
Может, какие-то общественные организации помогают?
Татьяна Левковец:
Несколько, да, есть структур, которые и психологически помогают, и материально иногда помогают. Все хорошо. Чувствуется очень помощь. Также мы построили квартиры с помощью государственной поддержки.
Юлия Самусенко:
Квартиры даже?
Татьяна Левковец:
Да, нам дали однокомнатную и двухкомнатную, еще не было малышки. На четверых деток сначала строили мы, а сейчас удобно тоже, получается, всем места хватает. Потому что до этого мы жили в однокомнатной квартире. И сейчас, слава богу, капитал помог нам очень, 10 тысяч вот эти, что получали.