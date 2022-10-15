Сложно ли найти время для себя и как помогает государство – поговорили с многодетной мамой

Накануне мы отметили День матери, однако поздравления продолжают поступать в адрес наших милых, любимых мамочек. И представьте эти поздравления и добрые пожелания в тройном или даже семикратном размере. Да, именно такое оно, счастье многодетных мам. К слову, их труд высоко ценится государством, и на днях Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении 242 женщин орденом Матери. Среди них и гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, пятикратно счастливая мама, Татьяна Николаевна Левковец, продавец секции «Товары для женщин» ОАО «ЦУМ Минск».

Юлия Самусенко, ведущая:

Мы поздравляем вас с прошедшим праздником матери, поздравляем вас еще и с достойной наградой, полученной совсем недавно. Расскажите, вообще, какого это – быть многодетной мамой? «Мама – это у нас для всех спасение в любом вопросе»

Татьяна Левковец, продавец секции «Товары для женщин» ОАО «ЦУМ Минск»:

А это очень просто. Главное – любить детей. Каждому уступать ребенку. Потому что мама – это у нас для всех и спасение в любом вопросе, и проконсультироваться с мамой только у нас, папа как бы больше по бытовым вопросам, а к маме все детки с доверием. Юлия Самусенко:

Как вы вообще решили быть многодетной мамой? Это было осознанное решение или постепенно? Татьяна Левковец:

Постепенно, потому что двое деток у меня старших отличаются, 7 лет – это первый класс – Виктория, Елизавета в садике, Евгения в садике. Они потому что активные, все. А старшим… Различие большое. Я не планировала, но у меня просто муж очень захотел, и поэтому мы решили еще троих. После того как детки подросли.

Юрий Царев, ведущий:

Есть у вас какое-то расписание семейное для детей, например? Понятное дело, что маме же надо время всем уделить. Татьяна Левковец:

Ну, расписание… Просто как бы утро – это немножко сложнее, пока мы собираемся все. То есть это трое маленьких по разным садикам у нас, потому что одна в одном садике, другая, младшенькая, в другом. И в школе. Вот это самое тяжелое – успеть всех собрать. Естественно, еще разные завтраки у нас. Потому что один хочет одно, другой – другое. Юрий Царев:

То есть у вас еще и меню? Татьяна Левковец:

У нас меню сложное, потому что у нас детки каждый по-разному кушает. И вот, у мамы только самое сложное – это утро. Юлия Самусенко:

Успеваете вообще время на себя находить? Когда у многодетной мамы есть время на себя? Татьяна Левковец:

Конечно. Особенно ночью. Юлия Самусенко:

У многодетной мамы только это время для себя, да? Татьяна Левковец:

Нет, не только. Еще когда, допустим, старшие… Пока с работы придут и пока у нас занят день общеобразовательно – школа и художественное. Тоже целый день нету. Старшим детям ужин успеть. У нас папа приходит с работы, если в первую смену работает, немножко маме помогает забрать детей. То есть уже у мамы немножечко времени есть, чтобы пару часиков каких-то на себя потратить.

Юрий Царев:

Хорошо, вы друг другу помогаете. А помощь государства ощущается? «Мы построили квартиры с помощью государственной поддержки» Татьяна Левковец:

Конечно. Юрий Царев:

Может, какие-то общественные организации помогают? Татьяна Левковец:

Несколько, да, есть структур, которые и психологически помогают, и материально иногда помогают. Все хорошо. Чувствуется очень помощь. Также мы построили квартиры с помощью государственной поддержки. Юлия Самусенко:

Квартиры даже?