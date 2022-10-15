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Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»

15 октября 2022 14:35
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Новости Беларуси. В Славгороде 15 октября чествуют лучших аграриев Могилевской области. Город принимает региональный фестиваль «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»-1

На центральной площади развернули работу тематические подворья и разнообразные торговые площадки, проходит выставка ремесленников, организованы концертные зоны. Главные герои дня, конечно, труженики села, чьими усилиями обеспечивается продовольственная безопасность государства. Инженеры и агрономы, комбайнеры, водители, операторы зерносушильных комплексов. В 2022 году вес каравая Могилевской области превысит миллион 300 тысяч тонн. Лучшие представители отрасли заслуженно получают награды.

Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:  
Мы, конечно, довольны тем результатом, что получили, хотя потенциал Могилевщины намного больше. Сегодня наши селяне понимают это и закладывают урожай будущего года. Есть кем гордиться, сегодня вместе с нами будет и молодежь, которая показывает хорошие результаты, и растет достойная смена. Сегодня вместе с нами ветераны труда, на которых надо равняться и которые внесли достойную лепту в развитие Могилевского региона. Мы собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края.  

Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»-7

Праздник продолжится до позднего вечера. Завершит фестиваль красочный фейерверк.  

# Дожинки # общество # Анатолий Исаченко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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