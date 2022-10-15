Исаченко на «Дожинках» в Славгороде: «Собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края»

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Мы, конечно, довольны тем результатом, что получили, хотя потенциал Могилевщины намного больше. Сегодня наши селяне понимают это и закладывают урожай будущего года. Есть кем гордиться, сегодня вместе с нами будет и молодежь, которая показывает хорошие результаты, и растет достойная смена. Сегодня вместе с нами ветераны труда, на которых надо равняться и которые внесли достойную лепту в развитие Могилевского региона. Мы собрали всех, кто отдает душу и сердце на благо нашего приднепровского края.