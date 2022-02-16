«Слава богу, вернулся». В Бресте прошёл премьерный показ фильма о службе в Афганистане

Новости Беларуси. В Бресте прошел премьерный показ документального фильма о службе в Афганистане воинов-интернационалистов. В зрительном зале – участники той военной кампании и милиционеры. Многие сами прошли проверку боем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кинохроника военных будней. Диверсии, зачистки и постоянная готовность к выстрелам и взрывам. Война в Афганистане – это не про вкус победы, а скорее про горечь от потери самых близких и дорогих. На кадрах – люди разных профессий и званий. Но общее одно – каждый был на линии огня. 78 сотрудников милиции с честью выполнили свой служебный и интернациональный долг.

Леонид Дайнеко, у частник в ойны в Афганистане: Призывался, мне еще 18 лет не было, когда меня забрали в армию. Нас в семье шестеро, и меня мама хотела выкупить из армии. Говорит: «Зачем тебе идти?» Говорю: «Мама, все братья были, и я пойду, самый младший в семье, в деревне никто не будет считать, что ты человек». Так попал. Слава богу, вернулся. Дослужил до пенсии.

Олег Шуляковский, начальник УВД Брестского облисполкома:

Мы мирная страна, мы мирные люди. Но мы всегда готовы встать на защиту своей страны, своего народа, своего государства и общества. И все бряцание оружием, которое происходит сейчас на дальних, близких рубежах, нас, конечно же, не испугает, не смутит. Потому что у нас есть пример наших дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, которые отстояли независимость нашей страны, и у нас есть пример наших отцов, которые достойно выполняли свой долг в Афганистане.

Сейчас в Брестской области живет около 4 000 тех, кто прошел через жар афганской земли. Почти каждый третий вернулся с боевыми наградами. 117 человек родные так и не дождались дома.

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