Рыженков: наши бойцы уходили с гордо поднятой головой. Нам не было стыдно за то, что мы делали в Афганистане

Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 33 года назад последний советский военнослужащий покинул территорию Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершилась самая крупная антитеррористическая операция XX столетия.

Памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране. Возложить цветы и почтить память погибших в столице традиционно собрались у мемориала «Остров слез». В митинге-реквиеме приняли участие представители власти, ветераны-афганцы, семьи погибших, общественные организации и предприятия.