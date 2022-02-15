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Рыженков: наши бойцы уходили с гордо поднятой головой. Нам не было стыдно за то, что мы делали в Афганистане

15 февраля 2022 12:16
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 33 года назад последний советский военнослужащий покинул территорию Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершилась самая крупная антитеррористическая операция XX столетия.  

Памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране. Возложить цветы и почтить память погибших в столице традиционно собрались у мемориала «Остров слез». В митинге-реквиеме приняли участие представители власти, ветераны-афганцы, семьи погибших, общественные организации и предприятия.  

Рыженков: наши бойцы уходили с гордо поднятой головой. Нам не было стыдно за то, что мы делали в Афганистане-1

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы видим, как уходили наши бойцы около 30 лет назад с гордо поднятой головой. Нам не было стыдно за то, что мы делали там. Прежде всего это уроки, уроки прошлого, чтобы это не повторилось в будущем, чтобы мы понимали ценность мира, стабильности, безопасности и, самое главное, всегда верили и понимали, что те жертвы наших ребят в Афганистане не были напрасными.  

Лукашенко обратился к ветеранам войны в Афганистане: скорбим вместе с теми, чья жизнь и судьба были искалечены. Читайте здесь.  

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Максим Рыженков # Фотофакт

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