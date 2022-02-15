Лукашенко обратился к ветеранам войны в Афганистане: скорбим вместе с теми, чья жизнь и судьба были искалечены

Новости Беларуси. Боевое братство воинов-интернационалистов – это образец мужества, сплоченности и взаимовыручки. С такими словами Александр Лукашенко обратился к тем, кто прошел сложнейшее испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, в День памяти воинов-интернационалистов, мы чествуем тех, кто, выполняя воинский долг в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, был до конца верен присяге. Война в чужой стране для многих стала суровым испытанием. Мы склоняем головы перед подвигом погибших воинов, скорбим вместе с теми, чья жизнь и судьба были искалечены, кто не дождался своих сыновей, мужей, братьев.