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Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах

17 апреля 2021 16:33
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 апреля – Евтихий – день тихий. В эту пору обычно зацветают яблони, рассказали в программе «Плюс-минус». На Евтихия нужно было уважить дерево – поклониться ему, подпереть ветки, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых.   

Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах -1

20 апреля – Георгий исповедник. В старину обращали внимание на осину: если на дереве обилие сережек – к хорошему урожаю гороха.   

Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах -4

21 апреля – Родион – ревучие воды. Если в этот день сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, это к хорошей погоде, а красноватая Луна – к теплу или грозе.   

Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах -7

22 апреля – Вадим Ключник. Подмечено, что если день солнечный, скоро наступит долгожданное лето. Также люди в этот день ходили чистить источники. После из родников брали воду, умывались ею и пили ее – считалось, что это укрепит здоровье.   

Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах -10

23 апреля – Терентий Маревный. Появление первых молодых паучков в этот период предвещает теплую погоду. Когда паук сидит в углу, завернувшись в свою паутину, то нужно еще ждать ночных заморозков.  

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# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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