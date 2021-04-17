Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 апреля – Евтихий – день тихий. В эту пору обычно зацветают яблони, рассказали в программе «Плюс-минус». На Евтихия нужно было уважить дерево – поклониться ему, подпереть ветки, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых.

20 апреля – Георгий исповедник. В старину обращали внимание на осину: если на дереве обилие сережек – к хорошему урожаю гороха.

21 апреля – Родион – ревучие воды. Если в этот день сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, это к хорошей погоде, а красноватая Луна – к теплу или грозе.