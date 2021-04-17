«Не каждый день их посещают». Александр Турчин принял участие в благоустройстве памятника погибшим красноармейцам

Новости Беларуси. 17 апреля особое внимание уделили благоустройству памятных мест во время субботника в Минской области. В нем поучаствовали около 300 тысяч жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 17 апреля особое внимание уделили благоустройству памятных мест во время субботника в Минской области. В нем поучаствовали около 300 тысяч жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стороне не осталось и руководство. Совместно с представителями молодежной и ветеранской организаций, а также с местными жителями облагораживали памятник погибшим бойцам Красной Армии в деревне Мирославка Березинского района. Монумент отштукатурили и укрепили, обустроили рядом с захоронением цветник, покрасили ограду и очистили прилегающую территорию от сухих листьев и веток. Место проведения субботника было выбрано неслучайно.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Год юбилейный – 80 лет, как началась Великая Отечественная война, поэтому самое главное, чтобы в этот год мы постарались все памятники, которые есть на территории Минской области, да и всей нашей страны, чтобы ни один из них не был обделен нашим вниманием. Посещать вот такие памятники, которые находятся вдалеке от людских глаз – может быть не каждый день их посещают, – но тем не менее они тоже для нас очень важны.
В начале войны на этом месте от пуль фашистов погибли 13 красноармейцев. Их похоронили в братской могиле. До 2015 года здесь была установлена лишь металлическая оградка. А после по просьбам местных жителей памятник привели в надлежащее состояние.
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