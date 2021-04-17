«Не каждый день их посещают». Александр Турчин принял участие в благоустройстве памятника погибшим красноармейцам

Новости Беларуси. 17 апреля особое внимание уделили благоустройству памятных мест во время субботника в Минской области. В нем поучаствовали около 300 тысяч жителей региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стороне не осталось и руководство. Совместно с представителями молодежной и ветеранской организаций, а также с местными жителями облагораживали памятник погибшим бойцам Красной Армии в деревне Мирославка Березинского района. Монумент отштукатурили и укрепили, обустроили рядом с захоронением цветник, покрасили ограду и очистили прилегающую территорию от сухих листьев и веток. Место проведения субботника было выбрано неслучайно.