Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа

В Беларуси установилась благоприятные условия для сбора березового сока, рассказали в программе «Плюс-минус» . Этот полезный напиток пользуется в стране повышенным спросом.

Однако заготовку сока нельзя проводить в лесу без разрешения. Все желающие заготовить напиток должны обратиться в лесничество.

Здесь выдадут разрешительный документ, который поможет избежать штрафа, а также расскажут о правилах заготовки.

Дмитрий Усошин, помощник лесничего Дзержинского лесничества:

Начало сокодвижения у березы начинается обычно в конце марта – начале апреля. В подсочку выбираются здоровые березы диаметром не менее 20 сантиметров. Есть два варианта подсочки.

Первый – с применением сверла. Технология такая: на высоте от земли 35-50 сантиметров просверливается отверстие диаметром до 1 сантиметра и глубиной, без учета коры, до 2-3 сантиметров. Подтесывается кора и снизу прибивается желобок – сокосборник. Подставляется или полиэтиленовый пакет, или какая-то другая тара для сбора сока. Производится не менее раза в сутки его сбор.

Вторая технология, которая допускается, – это пропил бензопилой: от оси дерева под углом до 30 градусов производится пропил длиной не более 12 сантиметров и глубиной, без учета коры, до 4 сантиметров. Так же ставится лоток или сокосборник.