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Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа

11 апреля 2021 14:20
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В Беларуси установилась благоприятные условия для сбора березового сока, рассказали в программе «Плюс-минус». Этот полезный напиток пользуется в стране повышенным спросом.  

Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа-1

Однако заготовку сока нельзя проводить в лесу без разрешения. Все желающие заготовить напиток должны обратиться в лесничество.  

Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа-4

Здесь выдадут разрешительный документ, который поможет избежать штрафа, а также расскажут о правилах заготовки.

Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа-7

Дмитрий Усошин, помощник лесничего Дзержинского лесничества:  
Начало сокодвижения у березы начинается обычно в конце марта – начале апреля. В подсочку выбираются здоровые березы диаметром не менее 20 сантиметров. Есть два варианта подсочки.  

Первый – с применением сверла. Технология такая: на высоте от земли 35-50 сантиметров просверливается отверстие диаметром до 1 сантиметра и глубиной, без учета коры, до 2-3 сантиметров. Подтесывается кора и снизу прибивается желобок – сокосборник. Подставляется или полиэтиленовый пакет, или какая-то другая тара для сбора сока. Производится не менее раза в сутки его сбор.  

Вторая технология, которая допускается, – это пропил бензопилой: от оси дерева под углом до 30 градусов производится пропил длиной не более 12 сантиметров и глубиной, без учета коры, до 4 сантиметров. Так же ставится лоток или сокосборник.  

Есть два способа. Как грамотно собирать берёзовый сок, чтобы не навредить дереву и избежать штрафа-10

По окончании сбора сока на дереве, если просверлено отверстие, можно забить деревянным чопиком или замазать садовым варом или смазать известью и углем.  

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# Березовый сок # общество # Юлия Самусенко # Дмитрий Усошин # Фотофакт

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