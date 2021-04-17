«Чтобы лет через 50 мы увидели красивые леса». На субботнике сотрудники МЧС посадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели

Новости Беларуси. 17 апреля на субботнике садили деревья, можно так выразиться, в промышленных объемах сотрудники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пришли на помощь лесникам в Борисовском районе. Теперь на двух гектарах растут 10 тысяч саженцев сосны и ели.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям:

Хорошее мероприятие организовано в стране традиционное, всегда какой-то порыв испытываешь положительных эмоций – поработать. В данной ситуации аппарат министерства принял предложение Минского лесхоза выехать на территорию Борисовского района и принять участие в посадке леса.

На мой взгляд, интересные сами по себе события, плюс хорошее мероприятие – восстановление нашего богатства, нашей страны, лесонасаждений. Безусловно, очень хочется, чтобы все прижилось, чтобы все проросло, чтобы лет через 50 мы увидели красивые леса, которые так же будут воодушевлять, вдохновлять, очищать нашу природу.