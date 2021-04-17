По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю

Надеждам на теплый апрель пока не суждено сбыться. 19 и 20 апреля погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ночью в среду, 21 апреля, погоду на большей части страны продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с территории Украины.

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:

В понедельник территория Беларуси будет находиться на периферии обширного прохладного антициклона с центром над севером европейской части России. Существенных осадков не ожидается, лишь по востоку в дневные часы не исключены кратковременные дожди. В дневное время солнце сумеет прогреть воздух до 11-17 градусов тепла.

Во вторник ситуация ухудшается. На воздушную арену выходит южный циклон, который будет смещаться с болгарского побережья на центральную часть Украины, и территория Беларуси окажется с холодной ветреной стороны этого циклона. Местами, а по восточной части страны во многих районах, прогнозируются кратковременные дожди. Дневная температура не превысит 6-13 градусов тепла.

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