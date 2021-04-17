По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю

Надеждам на теплый апрель пока не суждено сбыться. 19 и 20 апреля погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».
Надеждам на теплый апрель пока не суждено сбыться. 19 и 20 апреля погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».
Ночью в среду, 21 апреля, погоду на большей части страны продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с территории Украины.
Ну а какой погоды белорусам ждать далее?
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:
В понедельник территория Беларуси будет находиться на периферии обширного прохладного антициклона с центром над севером европейской части России. Существенных осадков не ожидается, лишь по востоку в дневные часы не исключены кратковременные дожди. В дневное время солнце сумеет прогреть воздух до 11-17 градусов тепла.
Во вторник ситуация ухудшается. На воздушную арену выходит южный циклон, который будет смещаться с болгарского побережья на центральную часть Украины, и территория Беларуси окажется с холодной ветреной стороны этого циклона. Местами, а по восточной части страны во многих районах, прогнозируются кратковременные дожди. Дневная температура не превысит 6-13 градусов тепла.
Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах
В среду, 21 апреля, циклон продолжит свое смещение на север, вдоль восточных границ Беларуси. В этот день погода будет наиболее дискомфортной и холодной. При дожде температура не превысит 4-11 градусов тепла, все это будет сопровождаться северным ветром.
Лишь во второй половине недели, когда южный циклон отступит на Ленинградскую область, в атмосфере появится возможность перестройки воздушных потоков на юго-западные, а значит есть вероятность потепления. Но пока это под вопросом. Устойчиво можно говорить лишь о наличии кратковременных дождей, которые по-прежнему будут проходить по территории Беларуси.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.