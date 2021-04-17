Прямой эфир

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю

17 апреля 2021 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Надеждам на теплый апрель пока не суждено сбыться. 19 и 20 апреля погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».  

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-1

Ночью в среду, 21 апреля, погоду на большей части страны продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, который смещается с территории Украины.  

Ну а какой погоды белорусам ждать далее?  

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-4

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды:  
В понедельник территория Беларуси будет находиться на периферии обширного прохладного антициклона с центром над севером европейской части России. Существенных осадков не ожидается, лишь по востоку в дневные часы не исключены кратковременные дожди. В дневное время солнце сумеет прогреть воздух до 11-17 градусов тепла.  

Во вторник ситуация ухудшается. На воздушную арену выходит южный циклон, который будет смещаться с болгарского побережья на центральную часть Украины, и территория Беларуси окажется с холодной ветреной стороны этого циклона. Местами, а по восточной части страны во многих районах, прогнозируются кратковременные дожди. Дневная температура не превысит 6-13 градусов тепла.  

Скоро ли придёт долгожданное лето? Вам будет полезно узнать об этих народных приметах

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-7

В среду, 21 апреля, циклон продолжит свое смещение на север, вдоль восточных границ Беларуси. В этот день погода будет наиболее дискомфортной и холодной. При дожде температура не превысит 4-11 градусов тепла, все это будет сопровождаться северным ветром.  

Лишь во второй половине недели, когда южный циклон отступит на Ленинградскую область, в атмосфере появится возможность перестройки воздушных потоков на юго-западные, а значит есть вероятность потепления. Но пока это под вопросом. Устойчиво можно говорить лишь о наличии кратковременных дождей, которые по-прежнему будут проходить по территории Беларуси.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.    

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-10

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-12

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-14

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-16

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-18

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю-20

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Виктория Матвиенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет
17 апреля 2021 13:01

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»
17 апреля 2021 12:55

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»

«Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках
17 апреля 2021 11:56

«Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках