Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?

Новости Беларуси. Опубликованы результаты республиканского опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социологическое исследование проводил Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами. Согласно результатам, Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси, Виктору Бабарико – 2,5 %, Светлане Тихановской – 1,5 %, Павлу Латушко – 1,3 %, Роману Головченко – 3,8 %, Сергею Румасу – 0,4 %, Наталье Кочановой – 4,4 %, Владимиру Макею – 2,4 %. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8 % опрошенных.

К слову, вопрос был сформулирован по открытому принципу, то есть люди сами указывали того политика, которому они доверяют. Кроме этого, под лупой исследователей оказался и уровень «уличных недовольств». Выяснилось, что более 72 % белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Возмутителей спокойствия поддерживает лишь 6 % белорусов.

Соцзамеры углубили вопросом об отношении к реакции государства на уличные акции. Так, почти 58 % респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестов, обоснованы.

Более того, белорусы уверены, что так называемые мирные уличные прогулки оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция более чем у 75 % респондентов.

В фокусе изучения и тема использования бело-красно-белого флага. На вопрос – как вы относитесь к публичному использованию этой символики? – 62 % ответили негативно.

А вот в рейтинге достижений суверенной Беларуси, которые нужно сохранить, лидирует с приличным отрывом тезис «порядок и стабильность в стране». Так отвечают 72 % опрошенных. Далее в топе мнений – «суверенитет и независимость» – это в приоритете у 57 % респондентов. К слову, статистическая ошибка выборки исследования не превышает 2,5 %. В социологии это весьма точный и высокий результат. Участвовали почти 10 тысяч человек из 108 населенных пунктов всех регионов Беларуси. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан.