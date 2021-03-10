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Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?

10 марта 2021 14:44
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Новости Беларуси. Опубликованы результаты республиканского опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социологическое исследование проводил Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.

Согласно результатам, Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси, Виктору Бабарико – 2,5 %, Светлане Тихановской – 1,5 %, Павлу Латушко – 1,3 %, Роману Головченко – 3,8 %, Сергею Румасу – 0,4 %, Наталье Кочановой – 4,4 %, Владимиру Макею – 2,4 %. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8 % опрошенных.

Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?-1

К слову, вопрос был сформулирован по открытому принципу, то есть люди сами указывали того политика, которому они доверяют.

Кроме этого, под лупой исследователей оказался и уровень «уличных недовольств». Выяснилось, что более 72 % белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Возмутителей спокойствия поддерживает лишь 6 % белорусов.

Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?-4

Соцзамеры углубили вопросом об отношении к реакции государства на уличные акции. Так, почти 58 % респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестов, обоснованы.

Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?-7

Более того, белорусы уверены, что так называемые мирные уличные прогулки оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция более чем у 75 % респондентов.

Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?-10

В фокусе изучения и тема использования бело-красно-белого флага. На вопрос – как вы относитесь к публичному использованию этой символики? – 62 % ответили негативно.

Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?-13

А вот в рейтинге достижений суверенной Беларуси, которые нужно сохранить, лидирует с приличным отрывом тезис «порядок и стабильность в стране». Так отвечают 72 % опрошенных. Далее в топе мнений – «суверенитет и независимость» – это в приоритете у 57 % респондентов.

К слову, статистическая ошибка выборки исследования не превышает 2,5 %. В социологии это весьма точный и высокий результат.

Участвовали почти 10 тысяч человек из 108 населенных пунктов всех регионов Беларуси. Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан.

Сколько жителей Беларуси доверяют Александру Лукашенко и как относятся в стране к уличным акциям?-16

Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставились задачи изучить запросы и ожидания общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов.

# Социологический опрос # общество # Александр Лукашенко # Виктор Бабарико # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Олег Гайдукевич # Роман Головченко # Сергей Румас # Наталья Кочанова # Владимир Макей # Фотофакт

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